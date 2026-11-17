大井川鐵道は、2026年12月31日夜から2027年1月1日朝にかけて、大井川本線の新金谷～家山・川根温泉笹間渡間で「年越し夜行急行」を運転すると発表した。この列車は「電気機関車+12系客車4両+電気機関車」という編成になるとのこと。

「年越し夜行急行」は旅行商品として販売し、大晦日の夜に新金谷～家山・川根温泉笹間渡間を何度か往復する予定。簡易寝台・昼行急行連続乗車プランは、国鉄時代にあった「ヒルネ」の考え方を取り入れ、元日昼間の急行列車にも同じ座席のまま乗車できる。元日夕方まで、最長19時間37分を列車の中で過ごせるとしている。

12月31日の20時から新金谷駅前プラザロコで受付を行い、その際に記念品、弁当、お茶、翌日使える大井川本線フリーきっぷ、入浴引換券を手渡す。21時5分に新金谷駅を出発し、大井川本線の新金谷～家山・川根温泉笹間渡間を往復。深夜に新金谷駅でしばらく停車して年を越し、夜食を提供する。夜中は途中の駅に停車し、就寝となる。

1月1日の早朝、初日の出鑑賞に適した場所を用意(天候により見られない場合がある)。その後は家山駅に7時41分着(同駅で降車可能)、川根温泉笹間渡駅に7時56分着(入浴希望者は離団可能)、新金谷駅に9時38分着となり、ここでボックスプランは解散。簡易寝台・昼行急行連続乗車プランは普通列車に乗り換える。

1月1日の簡易寝台・昼行急行連続乗車プランは、普通列車で新金谷駅9時45分発・金谷駅9時50分着、「すまた1号」で金谷駅10時0分発・川根温泉笹間渡10時48分着、「すまた2号」で川根温泉笹間渡10時58分・金谷駅11時50分着、「かわかぜ1号」で金谷駅12時0分発・川根温泉笹間渡駅12時48分着、「かわかぜ2号」で川根温泉笹間渡駅13時3分発・金谷駅13時41分着、普通列車で新金谷駅14時45分発・金谷駅14時50分着、「奥大井1号」で金谷駅15時0分発・川根温泉笹間渡駅15時55分着、「奥大井2号」で川根温泉笹間渡駅16時5分発・新金谷駅16時42分着という順に乗り換え、新金谷駅で解散となる。

「年越し夜行急行」の簡易寝台・昼行急行連続乗車プランは1名1ボックスで3万6,800円、ボックスプラン(同行者あり)は2名1ボックスで3万6,800円、ボックスプラン(同行者なし)は1名1ボックスで2万6,800円。各プランともに大人・小児同額とされている。