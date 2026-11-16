日本サッカー協会（JFA）は16日、天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会、および皇后杯 JFA 第48回全日本女子サッカー選手権大会の決勝戦のキックオフ時間、チケット販売概要、ならびにテレビ放送・配信、ラジオ放送について発表した。

両大会の決勝戦は来年1月1日（金・祝）に『MUFGスタジアム（国立競技場）』にて開催。天皇杯決勝の“元日・国立”開催は第100回大会以来6年ぶりで、皇后杯決勝との同日開催は実に15年ぶりとなっている。

天皇杯決勝は13時45分キックオフで、NHK総合とNHK-FMで13時30分から放送される。NHK ONEでの同時見逃し配信、らじる★らじるでの同時聞き逃し配信も可能。また、皇后杯決勝については10時5分キックオフで、NHK総合で9時55分から放送されるほか、NHK ONEでの同時見逃し配信も可能だ。

チケットについては、指定席の一般先着販売は今月21日（土）の10時から開始され、なくなり次第終了。ラウンジ付シート、ラグジュアリーシート、プレミアムシート、テーブル付シート、ファミリーシート、SS席、S席、A席は「チケットJFA」、「Jリーグチケット」、「チケットぴあ」にて、ゴール裏指定席3層は「AXS.com」にて販売される。1枚のチケットで天皇杯、皇后杯の両試合を観戦可能で、前売で完売の場合は当日券の販売は行われない。

なお、ウンジ付シート、ラグジュアリーシート、プレミアムシート、SS席、S席、A席については今月21日10時から12月31日（木）23時59分までがリセール期間となっている。