「毎日のようにいじりの連絡が来ます(笑)」――フリーアナウンサーの岩田絵里奈が、2027年1月6日スタートの中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『昭和だったら私だって結婚できるわ!』(毎週水曜24:24～)でドラマ初主演を務めることが決定。慣れ親しんだ『世界まる見え!テレビ特捜部』での発表を振り返り、元同僚たちの反応や、婚活に奮闘する“子ども部屋おばさん”役への思いを語った。

岩田絵里奈、慣れ親しんだ『世界まる見え!』で主演発表

今回の主演決定は、16日放送の日本テレビ系『世界まる見え!テレビ特捜部』で発表された。

岩田にとって同番組は、日本テレビ入社1年目に最初に担当し、8年以上にわたって出演してきた「自分の実家のような番組」。それだけに、「そういった慣れ親しんだスタッフさんの前で言うのが、ちょっと恥ずかしさもあったんですけど、とてもうれしかったです。こんな贅沢に発表させてもらえて最高でした」と喜びを語った。

ドラマ出演を知った周囲の反応については、「びっくりしすぎてみんなも笑っていて。自分もそうですけど、まさかドラマをやらせていただくことになるとは思ってもいなかったので」と明かす。

日テレ時代の関係者にも情報が広まり始めているそうで、「毎日のようにいじりの連絡が来ます(笑)。“女優さんですね”とか、“遠い存在になってしまいましたね”みたいな(笑)」と笑いながら紹介。「でも、みんな楽しみに待っていてくれて、すごくうれしいですね。見られることにドキドキしつつ、頑張らなきゃと思いながら撮影しています」と意気込んだ。

“子ども部屋おばさん”役で婚活に奮闘 白無垢姿も初披露

本作は、昭和と令和の結婚観の違いを通して、“自分らしい幸せ”を問いかけるヒューマンラブストーリー。結婚も仕事も自由に選べるようになった現代で、理想の人生と現実のギャップに戸惑いながらも、幸せを探す30代女性の姿を描く。

岩田が演じるのは、主人公の広瀬杏。32歳の誕生日にプロポーズされるはずが、待っていたのは恋人の浮気発覚という思いがけない現実だった。

実家に戻った杏は、小学生の頃から使っている学習机でマッチングアプリに明け暮れる“子ども部屋おばさん”に。「絶対に今年中に結婚してやる!」と意気込み、元恋人よりも条件のいい男性を見つけようと婚活に励む。

一方、母・蘭子も熟年離婚によって自由な時間を手に入れ、母娘そろってマッチングアプリで婚活をスタート。理想の条件を追い求める娘が苦戦する傍ら、昭和育ちの母は思いがけずモテモテになるという。

さらに杏は、マッチングアプリ攻略の“裏技”を手に入れるため、アプリを運営する会社に転職。恋愛、結婚、仕事、家族をめぐる様々な価値観に触れながら、自分なりの幸せを模索していく。

岩田は主人公について、「私とまさに同世代。結婚の価値観に悩んでいろいろなことが起きながらも、幸せを一生懸命まっすぐピュアに探していこうとする姿に、すごくみんなが共感できる、天真爛漫で愛されるような女の子だと思います」と紹介する。

今回公開されたビジュアルでは、白無垢姿も披露。初めて白無垢を着たという岩田は「今までお着物を着る機会はあったんですけど、それとはまた違う重厚感で、シャキッとした気持ちになります」と感想を語った。

さらに、「もし結婚することがあってもドレスと決めていたんですけど、とてもクリエイティブで美しくて、こんな経験ができてうれしいです。白無垢もいいなと思い始めました」と、心境の変化も明かしている。

起用理由は「フリー転身と人生の再スタートが重なった」

岩田を主演に起用した早川友稀プロデューサーは「失敗してもくじけずに何事も笑顔で、前向きに一生懸命な主人公像を思い浮かべた時に、真っ先に笑顔の岩田さんが浮かびました」と説明。

さらに、「フリーに転身した岩田さんの姿が、人生の再スタートを切る主人公像と重なり、ラブコールを送りました。お茶の間で愛されている岩田さんに、“恋愛こじらせ子ども部屋おばさん”を演じてほしかったのです!」と、キャスティングの背景を明かした。

撮影が始まってからの手応えについても、「想像以上のハマり役! 普段のアナウンサーとしての姿とはひと味違う、実家でだらけながらマッチングアプリをする岩田さんが見られるのは、ここだけです!」と自信をのぞかせる。

脚本は『相棒』『40までにしたい10のこと』などを手がけた齊藤よう氏、監督は『おいしい給食』シリーズなどで知られる綾部真弥氏らが担当する。

岩田は視聴者に向けて、「水曜日の半ばで仕事でお疲れの方もいると思うんですけど、頭を空っぽにして杏ちゃんが奮闘する姿というのが、かなりエネルギーをもらえると思います」と呼びかけ、「ぜひいろんな世代の方に楽しんでいただきたいです」とメッセージを送っている。