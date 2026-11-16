ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、日本代表戦を振り返った。16日、ブラジルメディア『グローボ』がコメントを伝えている。

ブラジル代表は現地時間14日に行われた『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で日本代表と対戦した。19分までに久保建英と中村敬斗のゴールで2点を先行された後、ヴィニシウスの2つのゴラッソで試合を振り出しに戻したが、後半アディショナルタイムに坂元達裕に代表初ゴールとなる決勝点を献上。2－3で敗れ、FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを許した。

日本代表にとって最大の脅威だったヴィニシウスは「どちらのゴールも重要だが、試合に勝てなかったことには悔しさがある」と率直な胸の内を明かしつつ、「今は準備期間であり、多くの新たな選手も加わったばかりで、お互いを知る段階にある。日本にはワールドカップを経験した選手が15人から16人ほどいたが、我々はそれほど多くはなかった。良い試練になったし、対戦相手から多くのことを学んだ」とコメント。世代交代と新戦力の発掘を図るチームにとって、今回の敗戦が教訓になったと話している。

ブラジル代表は決勝点直前のプレーを含めたいくつかの判定に不満を募らせ、カルロ・アンチェロッティ監督とキャプテンのハフィーニャが退場処分に。ヴィニシウスはそのことについて「結果と審判の判定には不満が残ったが、いつまでもそのことに拘っているわけにはいかない。我々は勝利を目指して遠路はるばるやってきたんだ。結局のところ、責任は我々選手にある。もっとやれることがあったはずだ。今はもうシンガポール戦に集中している」とコメントした。

歴史的初白星を献上した昨年10月に続き、再び日本代表に敗れたことで批判にも晒されているブラジル代表。ヴィニシウスは「こうした時期に批判が出るのは当然だ。ブラジルが最後にワールドカップで優勝してから長い時間が経ったし、近年の大会では早い段階で敗退している」と前置きした上で、「今は多くの若手選手を擁し、チームを再構築している段階だ。一貫したプレースタイルを確立するまで、苦しい戦いが続くはずだ。コパ・アメリカまでには最高の状態にならなければならない」と強調した。

ブラジル代表は17日にシンガポール代表と対戦する。

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