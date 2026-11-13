体形にコンプレックスを抱え、生き方に迷ってきた女性たちが、人生を変えるステージへ――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「私を好きになりたくて～コンプレックスと涙と美の舞台～」を、15日に放送する。

コンテストに出場するミツエさん

2026年10月、ふくよかな女性のためのビューティコンテスト「Today’s Woman」が開かれた。出場者はLLサイズ以上の“プラスサイズ”の服を着る女性たち。16人のファイナリストが、体形にとらわれない自分だけの美しさを表現し、優勝を目指す。

ミツエさん(43)は、子どもの頃から体の大きさを気にし、人目を避けて生きてきた。減量とリバウンドを繰り返しては、自分を責める日々。アーティストとして活動する今も、自信を持てずにいる。審査の要となるスピーチ練習でも、言葉に詰まり涙を流す。

なぜ、自分を語ることが怖いのか。その理由を探すため、幼い頃に暮らした町を約20年ぶりに訪ね、過去の自分と向き合う。

コミュニケーションが苦手なマイマイさん(36)は、周囲になじめず、転職を繰り返してきた過去がある。「自信を持ちたい」と、AIの力も借り、スピーチに自分の思いを込めようともがく。

一方、3歳の娘に「カッコいい母の姿を見せたい」と明るく語るスーさん(32)。育児も大会準備も、自分でやらなければと思ってきたが、優勝経験者への相談を通じ、本当に求めているものを見つめ直す。

「自分を好きになる」ため、迷い、涙しながら、それぞれのコンプレックスと向き合う女性たち。きらびやかな舞台に立つその日、彼女たちはどんな答えを見つけるのか…。野呂佳代のナレーションで追っていく。

コンテストの出場者たち

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