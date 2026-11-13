「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」たちが海のなかまになった、スシローとクリエイター・可哀想に！の第3弾コラボが、11月25日から全国のスシローで開催される。

期間は12月27日まで。第1弾では、コラボピック付きの「まぐろとろろ軍艦」「えび明太マヨチーズ炙り」、コラボステッカー付きの「わたあめアイスパフェ」、ファスナーポーチとシートが付いた「つくローセット」などを販売する。

12月9日からの第2弾には、コラボピック付きの「たまごサラダ軍艦」「サーモン明太マヨチーズ炙り」や、ミニチャーム付きの「ねぎまぐろ手巻」「ホワイトチョコアイスエクレア」が登場。さらに、第1弾はすし皿付き、第2弾・第3弾はマスコット付きのコラボソフトドリンクも販売する。第3弾は12月15日から。

コラボステッカーの裏面には、2027年1月6日から1月31日まで使えるスシロー5％OFFクーポンも付く。スシロー公式アプリから応募できる抽選キャンペーンでは、オリジナル湯呑み2個セットを100人にプレゼント。公式Xでは、抽選で20人にデジタルお食事券1万円分が当たる企画も実施する。

なお、対象ドリンクを注文するとすし皿（第1弾）やマスコット（第2段、第3弾）がもらえる。

難波アムザ店、秋葉原中央通り店、生田川インター店、行徳駅前店の4店舗ではスペシャルコラボ店舗を展開。デジロー導入店舗には「可哀想に！モード」も登場する。