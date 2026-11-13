早いもので、今年もそろそろお歳暮の季節がやってくる。お世話になった人に何を贈ろうか……と悩んでいるなら、北海道の豊かな恵みが詰まった「きらめくストア」をチェックしてみてほしい。

今回は、冬の食卓を彩る鍋セットに、ビールやワインが進むウインナー&チーズ、そしてスイーツ好きにはたまらないパウンドケーキをピックアップ。贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな北海道グルメ3品、実際に味わってみたゾ〜!

脂の旨味がたまらない! 「安心生産農園」の合鴨モモ鍋セット

まずは冬の食卓の主役にぴったりな「合鴨鍋」。北海道幌延町の「安心生産農園」が手掛ける商品で、合鴨モモスライス160g×4袋、合鴨つくね200g、オリジナルの鴨鍋たれ2袋がセットになっている。

合鴨は、抗生物質を含まない配合飼料や無農薬野菜を食べて育ったもの。飼育から商品製造、販売までを一貫して行い、合鴨本来の味わいを大切にしているという。

さっそく鍋の準備に取り掛かろう。鍋たれ1袋に水300ccを加えて火にかける。煮立ったら野菜を入れ、再び煮立ったところでつくねを加えて……つくねに中まで火が通ったら、最後に合鴨モモ肉を入れ、中心まで火を通す。合鴨は火を通しすぎると硬くなりやすいため、食べる直前に入れるのがおすすめだそうだ。

で、実際に完成したのがコチラっ!

1000000%ウマいでしょ! すでに香りがもう……たっ、たまらんッ……! さっそくお肉から、いただきます!

ヤッッッバ……! なにこれ……ウマすぎて身悶えするレベル……! ヤバい! ウマァァァーーーーッ!!!! 合鴨モモ肉は、赤身と脂のバランスが秀逸! 噛めば噛むほどに肉の旨味が溢れ、合鴨ならではのコクもしっかり感じられる。鴨ガラを使用した醤油ベースの鍋つゆも完璧。自宅でこのレベルの鴨肉が食べられるなんて、夢のようだ!

合鴨つくねもウマすぎる! おいおいおい、マジか。今まで食べた鍋の具材のつくねとしては1位更新したんじゃないか!? つくねには心臓や砂肝も混ぜ込まれているらしく、コリッとした歯応えがめちゃくちゃいいアクセントになっている。モモ肉とはまた違った食感でめちゃ楽しい!

おすすめの〆は蕎麦らしいが……いや、もう間違いなく合うだろうなぁ。合鴨の旨味を余すことなく味わう鴨そば……想像するだけでもたまらない!

お酒好きに捧ぐ! 「トワ・ヴェール」の絶品ウインナーと2種のチーズセット

続いては、大人の晩酌を最高峰へと引き上げてくれる黒松内(くろまつない)町「トワ・ヴェール」の贅沢セット。JALファーストクラス機内食に採用された実績を持つ実力派チーズ2種と、道産豚肉を職人が手作業で仕込んだウインナー2種という隙のない布陣だ。

まずは熱々の「荒挽きウインナー」から……いただきます!

パリッッッ! と心地よい音を立てて皮が弾けた瞬間、肉汁がジュワッとあふれ出す! 強烈な旨味! 肉々しさもスゴい……! 桜チップの芳醇な燻煙香とともに、余計な甘みを削ぎ落とした豚肉本来の力強い旨味が直撃してくる。うわ〜、ビール飲みてぇぇぇ!

「行者にんにくウインナー」のほうは、爽やかながら野性味あふれる香りとパンチが効いていて、これもまた危険なウマさ。もちろん肉々しさも健在で、とにかく香りがいい! 白ワインなんかにも絶対合うわ、これ……。

続いては「クリームチーズ」。クラッカーに乗せていただいてみると……

……えっ、ウマすぎるんですけど? 生クリーム仕立ての圧倒的ななめらかさとミルキーなコク……ガチで極上! ウマすぎる! 酸味と甘みのバランスが奇跡的。「北海道チーズ博総選手権2022」のフレッシュ・ソフト部門で第1位を獲得したそうだが、それも納得のクオリティ! めちゃくちゃ洗練されてる!

「ブルーチーズキューブ」は芳醇なミルクの風味がふわっと広がり、青カビのピリッとした刺激と塩気は驚くほど穏やか! 塩分控えめで非常にまろやかで食べやすく、赤ワインとの相性は言わずもがな。ウイスキーにも必ずや合うだろう。自宅のリビングが一瞬で高級バーに早変わりする、呑兵衛歓喜の逸品。いやぁ、最高に美味……。ブルーチーズ嫌いな人でもこれなら美味しく感じるんじゃないか?

栗好き必見! 「水上農園」のたっぷり栗のパウンドケーキ

最後は「たっぷり栗のパウンドケーキ」。北海道栗山町の水上農園で育てられた「栗山栗」をふんだんに使用したスイーツで、300gのパウンドケーキがまるっと1本入っている。

最大の特徴は、なんといっても栗の使用量。パウンドケーキ全体の約6割に栗を使用しており、栗のペーストの中にもごろっとした栗が詰まっているという。しかも、原材料の小麦、卵、バター、砂糖はいずれも北海道産というこだわりっぷり!

包丁を入れてみると、ズッシリとした確かな手応え! 断面を見てみると……

うわ〜、これはスゴいわ。ペーストが練り込まれた生地の中に、大粒の栗山栗が惜しげもなくゴロッゴロと敷き詰められているのがわかる。

好みの厚さにカットして、そのまま一口食べてみると……

……はぁ〜、なんという贅沢感……! 幸せ……! ほくほくとした栗の自然で優しい甘みが、口いっぱいに広がっていく。無添加・無着色にこだわっているそうで、食べてみると、後味は重たく感じられず、栗の香りとコクがじんわりと残る。

温かいお茶や淹れたてのコーヒーと一緒に味わえば、至高のティータイムが約束されるに違いない!

大切な人に贈るお歳暮は、やっぱり喜んでもらえるものを選びたい。北海道のおいしさがぎゅぎゅぎゅっと詰まった「きらめくストア」のグルメ。相手の好みに合わせて選ぶのも楽しいだろうし、一年頑張った自分へのご褒美にもいいだろう。年末の贈り物に、北海道のごちそうを届けてみてはいかがか?