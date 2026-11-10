北海道電力の本店社屋地下には、リーフレタスを育てる小さな植物工場がある。栽培を担うのは、同社の特例子会社・ほくでんアソシエの従業員たち。育てた野菜は、同じ建物にある社員食堂で提供されている。

今回、この植物工場を訪ね、障がいのある人が働きやすい環境を整え、継続的な就労機会につなげる「農福連携」の取り組みについて、関係者に話を聞いてきた。

ほくでんアソシエ 管理部 ビジネスサポートセンター長の常盤一也さん、北海道電力 事業共創推進室 事業共創1グループ 主任の小松和明さん、同室 事業共創2グループ 副主幹の佐々木一磨さん、同社 広報部 コミュニケーション戦略グループ 制作担当課長の秋山芳宏さん

植物工場の経験を、働きやすい環境づくりへ

北海道電力の事業共創推進室では、一次産業や観光、福祉などの分野を中心に、新たな事業の創出や地域・社会課題の解決に向けた取り組みを進めている。

農業分野では、植物工場の研究開発などを手掛けるプランツラボラトリー社と共同で、JR倶知安駅構内に設置した小型植物工場「LEAFRU FARM 倶知安ニセコ」を運営。葉物野菜の通年安定供給や、輸送距離の短縮による環境負荷の低減、地産地消の推進などに取り組んできた。

その経験から着目したのが、植物工場の「働く場所」としての可能性だ。北海道電力 事業共創推進室 事業共創1グループ 主任の小松和明さんは、今回の実証につながった背景をこう説明する。

「植物工場は空調が管理されていて、作業環境が快適です。また、作業がマニュアル化、標準化されていることから、多様な人材が活躍できる環境づくりに適しているのではないかと考えました」(小松さん)

植物工場を活用した農福連携の狙いを語る、北海道電力 事業共創推進室の小松和明さん

こうした特徴を福祉分野にも生かそうと、ほくでんアソシエと連携して始めたのが、本店社屋での実証だ。障がいのある従業員が働きやすい作業環境や運営体制を検証し、将来的には地域や企業にも展開できる農福連携モデルの構築を目指している。

元理髪室のスペースで、種まきから納品まで

植物工場があるのは、本店地下1階の一角。以前は理髪室として使われていた場所で、既存の空調や水回りを一部活用している。

LEDの光でグリーンリーフを育てている

室内には、LEDの光を受けて育つグリーンリーフが並ぶ。栽培に使用するのは、プランツラボラトリー社が開発した小型栽培装置「プットラック」。JR倶知安駅構内の植物工場でも導入している装置で、今回の実験では4台のプットラックを使用している。

栽培環境の目安としているのは、温度20〜25℃、湿度70〜80%。本店の空調などを活用しながら、栽培環境を調整している。

土の代わりに使うのは、小さなウレタン。そこに種をまき、発芽した苗を栽培ラックへ移す「定植」を行う。水に液体肥料を混ぜた養液を循環させながら育て、種まきから約35日で収穫を迎える。

「一度定植してしまえば、収穫までは水や肥料を加える作業などが中心になります。植物工場は天候に左右されず、作業する時間の自由度も高いことが特徴です」と小松さん。

ほくでんアソシエの従業員は、種まきから定植、給水、液肥の補充、収穫までを担当。傷んだ葉を取り除くトリミングや、計量・袋詰めなどの納品準備、使用後のトレーやラックの洗浄も行う。

作業は基本的に週3回、1回約3時間。従業員と指導員が組み、作業量などに応じて体制や時間帯を調整しながら、一連の工程に取り組む。1回の収穫量は約6〜7kg。収穫したグリーンリーフは計量し、4箱に分けて社員食堂へ届けているという。

写真や色分けで作業を見える化。一人ひとりに合った工夫を

現場で印象的だったのが、写真を多く使った作業マニュアルだ。

ほくでんアソシエでは、装置提供元のマニュアルをもとに、現場で使いやすい独自のものを作成。文字を大きくするなど、手順を理解しやすいよう工夫している。

各工程には丸数字が付けられており、作業カレンダーと照らし合わせることで、その日に何をするのかを確認しやすくしている。口頭で説明するだけでなく、目で見て手順を確かめながら取り組める仕組みだ。

工夫はマニュアルだけではない。コンセントには色テープを付け、どこに接続するかを分かりやすくしている。実際の作業で迷いやすい点を見つけ、その都度、作業しやすい方法へと改善を重ねているという。

聴覚障がいのある従業員には、手話を使える指導員が教育に当たる。作業の分担も、一人ひとりの特性や得意・不得意を踏まえて調整している。

ほくでんアソシエ 管理部 ビジネスサポートセンター長の常盤一也さんは「障がいも個性と思っています。できないからダメではなくて、できることを頑張っていこうよ、という感じです」と話す。

指導員がそれぞれのできることを見極め、力を発揮できる作業につなげる。指導員の中にも精神障がいや身体障がいのある人がおり、ほかの従業員を支える役割も担っている。

一方、食品を扱う仕事ならではの注意点もある。作業時には不織布のつなぎ防護服を着用し、衛生管理を徹底。作業の分かりやすさとともに、安全・衛生面にも配慮しながら運営している。

育てた野菜が、すぐそばで働く社員の食事に

収穫したグリーンリーフは、本店の社員食堂へ納品している。2026年9月1日から、定食の付け合わせやサラダとして提供が始まった。

栽培場所と食堂が近く、収穫して間もない野菜を届けられることも特徴だ。社員の反応について、小松さんはこう話す。

「収穫したものがすぐに提供されるので、みずみずしくて、新鮮で美味しいという声をいただいています。普段、野菜をあまり食べない方にとっても、野菜を食べる機会になっていると思います」(小松さん)

自分たちの職場のすぐそばで、同じグループの従業員が育てている。その身近さも、社員が野菜に関心を持つきっかけになっているようだ。

栽培に携わる従業員にとっては、日々、野菜の成長を確かめられることが楽しみのひとつになっている。小さな種から育てた野菜を収穫し、自分たちで食堂へ届ける。仕事の成果が目に見える形になり、その先には食べる人がいる。

育てる人と食べる人が、同じグループの中でつながる仕組みも、今回の取り組みの特徴といえそうだ。

本店で得たノウハウを、地域や企業へ

北海道電力では、今回の実証を通じて、作業ノウハウや運営上の課題、必要な支援体制などを整理していく。

目指すのは、障がい者雇用の維持・拡大や、継続的な就労機会の創出に関心を持つ企業・地域への展開だ。小型の栽培装置を使うことで、空きスペースや未利用施設を活用する可能性もある。

「障がいのある方の働きがいや、通年での就労機会の提供という点で、この農福連携のモデルには広めていく価値があると思っています」と小松さんは話す。

すでに団体による施設見学が行われ、自治体からも見学の申し出が寄せられている。導入に向けた対話も続けながら、活用の可能性を探っている段階だ。

実証は2027年3月末をひとつの区切りとし、その後については、関係者の声や反響も踏まえて検討していくという。

本店地下の植物工場では、一人ひとりが作業しやすくなる工夫を重ねながら、社員の食卓に届く野菜を育てている。その現場で得た経験を、働きがいと継続的な就労機会につながるモデルへ。北海道電力は、農業と福祉を組み合わせた取り組みの可能性を探っている。