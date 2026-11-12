ミスタードーナツを運営するダスキンは、2027年の干支「未(ひつじ)」にちなみ、キャラクター「フレンチウーラー」などのグッズを詰め合わせた「ミスド福袋2027」を数量限定で発売する。3,900円と6,800円の2種類を用意し、地域別のネット先行予約を2026年12月11日から順次受け付ける。

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3,900円と6,800円、福袋の中身を比較

3,900円の福袋には、スケジュールン、全5種類からランダムで1個入るアクリルチャーム、ポーチ、ドーナツ引換カード20個分が付く。6,800円の福袋は、フレンチウーラーのぬいぐるみチャームとヘアバンド、トートバッグ、立体シール、ドリップコーヒー3袋、ドーナツ引換カード35個分をセットにした。

5種類からランダムで1個入るアクリルチャーム

オリジナルシールが付いた2027年版スケジュールン

スケジュールンからダウンロードできる壁紙カレンダー

6,800円の福袋はフレンチウーラーの限定グッズが充実

6,800円の福袋では、2027年の干支にちなんだフレンチウーラーが主役。直径約10cmのぬいぐるみチャームや、洗顔・メイク時にも使えるヘアバンドのほか、ショルダータイプのトートバッグを用意する。ドリップコーヒーはポン・デ・リング、フレンチクルーラー、ゴールデンチョコレートに合う3種類を各1袋ずつ収録する。

フレンチウーラーのぬいぐるみチャーム

フレンチウーラーになりきれるヘアバンド

ドーナツのイラストをあしらったトートバッグ

ドーナツ3種類に合わせてブレンドしたドリップコーヒー

ドーナツ引換カードはどれだけお得? 220円で試算

両福袋の引換カードは、1個220円以下の対象ドーナツと交換できる。仮にすべて220円の商品と交換すると、3,900円の福袋は4,400円相当、6,800円の福袋は7,700円相当となる。福袋価格との差はそれぞれ500円、900円。ただし、引換対象は220円以下。

引換カードの有効期限は2027年5月31日23時59分59秒。アプリに登録するとスマートフォンでの利用や複数人でのシェアができ、ネットオーダーで使う場合は事前のアプリ連携が必要となる。

先行予約は12月11日から地域別に開始、店頭販売は28日から

ネット先行予約は12月11日から地域ごとに順次開始し、各日の受付時間は7時～24時。予約商品の受け取りは12月26～29日で、店頭販売は12月28日から順次始まる。12月26～27日は店頭販売を行わず、予約分の受け渡しのみとなる。店頭・電話での先行予約は受け付けず、一部店舗では先行予約自体を実施しない。