cielo azulが運営する「債務整理相談ナビ」は11月9日、「自己破産手続き後に携帯電話を申し込んだ経験者100人の調査結果」を発表した。同調査は7月22日～24日、自己破産の手続き後に携帯電話の新規契約・機種変更・端末の分割購入を申し込んだ100人を対象に、インターネットで実施した。

自己破産の手続き完了後、携帯電話の契約や端末の契約・分割購入ができたか尋ねたところ、69.0%が「携帯回線の契約・端末の分割購入ができた」と回答した。21.0%は「携帯回線は契約できたが、端末の分割購入はできなかった」と回答しており、合わせると 90.0%が回線契約ができていることがわかった。

手続き完了後、最初に申し込んだ時期について聞くと、「6か月以上1年未満」(28.0%)が最も多く、「1年以上3年未満」(27.0%)が続いた。手続き完了から1年未満に申し込んだ人は47.0%となっている。自己破産の情報が信用情報機関に登録される期間はおおむね5～7年とされているが、その経過を待たずに申し込んでいる人が多数を占めている。

自己破産後に携帯電話を利用するために行ったことを尋ねると、「格安SIM・サブブランドで新規契約・乗り換えをした」(42.0%)が最も多く、「大手キャリアで新規契約・乗り換えをした」(39.0%)が続いた。端末は一括購入や中古端末など、分割払いの審査を経ない方法で確保した人が多く、「分割購入できるまで待った」は10.0%にとどまっている。