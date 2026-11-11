妻が意識不明の重体となった交通事故で、2,000万円もの損害賠償を請求される――12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE突破ファイル』(毎週木曜19:00～)では、雨の一本道で発生した衝突事故の真相に迫る。再現ドラマ初参戦の野間口徹が、妻の無実を信じて奔走する夫を熱演。雨で証拠が消え、娘の証言まで不利に働く中、交通事故鑑定人は真実を突き止められるのか。

野間口徹

雨の一本道で起きたトラックと乗用車の衝突事故

今回の放送は「交通事故鑑定人 伊達は突破できるかSP」と題し、交通事故鑑定人が2つの難事件の真相に迫る。

野間口が出演するのは、雨の一本道で起きたトラックと乗用車の衝突事故を描く再現ドラマ。仕事に追われる父親は、娘の誕生日も忙しく過ごしていたところ、妻と娘が乗った車が事故に遭ってしまう。

娘は軽傷で済んだものの、妻は意識不明の重体に。さらに、トラックの運転手は、妻が運転する乗用車が突然ハンドルを右に切り、センターラインを越えてトラックの側面に衝突してきたと主張する。積み荷の精密機器が壊れたとして、2,000万円もの損害賠償を求めていた。

しかし、夫は普段から慎重に運転している妻が、娘を乗せて危険な運転をするはずがないと考え、交通事故鑑定人に調査を依頼する。

雨で消えた証拠…娘の証言も不利な状況に

事故現場は、見通しのよい平坦な一本道。運転ミスを誘発するような場所ではないが、事故当時に降っていた雨によって、ブレーキ痕などの手がかりは残っていなかった。

さらに、両車にはドライブレコーダーがなく、防犯カメラの映像も存在しない。道路に散乱した部品を調べても、どちらの車線で衝突したのか特定できないという難しい状況に陥る。

車両の損傷を調べるうち、鑑定人はトラックがセンターラインを越えていた可能性に着目する。しかし、衝突の衝撃で外れたトラックのタイヤは、トラック側の車線で発見されていた。

さらに、乗用車の後部座席にいた娘も「右に曲がった」と証言。妻の無実を信じる夫にとって、不利な材料が重なっていく。

果たして、雨によって重要な証拠が失われた事故現場から、鑑定人は真実を突き止めることができるのか。

スタジオでは、野間口の迫真の演技にサンドウィッチマン・伊達みきおが「野間口さんの存在感が」と圧倒され、富澤たけしも「ドラマ感があります」と見入る。ゲストの松本若菜も「これは絶対に解決したい」と意気込み、難問に挑む。

また、今回は休養していた伊達が復帰後初めて臨んだ収録。MCの内村光良が「伊達おかえりなさい!」と迎えると、伊達はリハビリに励んでいた日々を振り返る。久しぶりに相方と掛け合いを見せた富澤も「うれしいもんですね」と笑顔を見せる。