映画『人生を変えたコント』(12月18日公開)の完成披露舞台挨拶が10日、都内で行われ、大橋和也(なにわ男子)、桜田ひより、前田旺志郎、岩瀬洋志、櫻井海音、せいや(霜降り明星)、河合勇人監督が登壇した。

大橋和也

大橋和也、自身の人生を変えたのは「家族」

イベントでは、映画のタイトルにちなんで、登壇者たちがそれぞれの「人生を変えた〇〇」を発表する企画が行われた。

この質問に「家族」と回答した大橋は、「本当に、この業界に入る前にも(芸能活動を)してたんですよ。事務所に入る前にも子役をしたりしてたんですけども、そこに入れてくれたのも家族です」と振り返り、「本当に僕が今、この舞台に立っているのも家族のおかげやなって思いますね」「自分の人生を変えてくれたのは家族なんでね」としみじみ。

さらに、「僕が『何々がしたい』とか、あんまりなかったんですよ。その時に手を差し伸ばしてくれて、こうやってみんなと出会えたのもそうですし、やっぱり家族のおかげだなっていうのは思います」と語った。

最後の挨拶で、大橋は「僕、この作品に携わらせてもらって、本当に演技してる時も、僕の背中を押してくれるような、みんなでもあったり、イシカワでもあったり。石川のポジティブな考え方とか、すごく勉強になったなと思って」と回顧。

そして、「多分、観てくださる皆さんも背中を押してくれるような作品ですし、勇気をもらえますし、家族愛だったり、青春だったり、たくさんの出来事が頭にズドンって入って。本当に涙あり笑いあり、笑いながら泣けるような作品となっておりますので、ぜひ目を懲らしめて!」とアピールすると、せいやから「目を凝らしてね(笑)!」とツッコミを受けていた。

映画『人生を変えたコント』イントロダクション

累計15万部超のベストセラーとなった、せいや(霜降り明星)による半自伝小説を実写映画化する映画『人生を変えたコント』(配給：ギャガ、アスミック・エース)。主人公・イシカワを演じるのは、本作が映画単独初主演となる大橋和也(なにわ男子)。そして、桜田ひより、前田旺志郎、岩瀬洋志、櫻井海音らが共演し、監督を河合勇人氏、脚本を林民夫氏が務める。

高校に進学した春、突然始まったいじめによって居場所を失った主人公・イシカワ。どんなにつらい状況でも学校を休まず、大好きなお笑いを武器に、秋のクラス対抗文劇祭で自作のコント劇「リアル桃太郎」にすべてをかける。奪われた青春を取り戻すための、笑いと涙にあふれた逆転劇が幕を開ける。