映画『人生を変えたコント』(12月18日公開)の完成披露舞台挨拶が10日、都内で行われ、大橋和也(なにわ男子)、桜田ひより、前田旺志郎、岩瀬洋志、櫻井海音、せいや(霜降り明星)、河合勇人監督が登壇した。

  • 大橋和也

    大橋和也

大橋和也、自身の人生を変えたのは「家族」

イベントでは、映画のタイトルにちなんで、登壇者たちがそれぞれの「人生を変えた〇〇」を発表する企画が行われた。

この質問に「家族」と回答した大橋は、「本当に、この業界に入る前にも(芸能活動を)してたんですよ。事務所に入る前にも子役をしたりしてたんですけども、そこに入れてくれたのも家族です」と振り返り、「本当に僕が今、この舞台に立っているのも家族のおかげやなって思いますね」「自分の人生を変えてくれたのは家族なんでね」としみじみ。

さらに、「僕が『何々がしたい』とか、あんまりなかったんですよ。その時に手を差し伸ばしてくれて、こうやってみんなと出会えたのもそうですし、やっぱり家族のおかげだなっていうのは思います」と語った。

最後の挨拶で、大橋は「僕、この作品に携わらせてもらって、本当に演技してる時も、僕の背中を押してくれるような、みんなでもあったり、イシカワでもあったり。石川のポジティブな考え方とか、すごく勉強になったなと思って」と回顧。

そして、「多分、観てくださる皆さんも背中を押してくれるような作品ですし、勇気をもらえますし、家族愛だったり、青春だったり、たくさんの出来事が頭にズドンって入って。本当に涙あり笑いあり、笑いながら泣けるような作品となっておりますので、ぜひ目を懲らしめて!」とアピールすると、せいやから「目を凝らしてね(笑)!」とツッコミを受けていた。

  • 初号試写を観た直後に作品の良さを噛み締める自分を再現する大橋和也。せいや「足湯入ってる?」

    初号試写を観た直後に作品の良さを噛み締める自分を再現する大橋和也。せいや「足湯入ってる?」

映画『人生を変えたコント』イントロダクション

累計15万部超のベストセラーとなった、せいや(霜降り明星)による半自伝小説を実写映画化する映画『人生を変えたコント』(配給：ギャガ、アスミック・エース)。主人公・イシカワを演じるのは、本作が映画単独初主演となる大橋和也(なにわ男子)。そして、桜田ひより、前田旺志郎、岩瀬洋志、櫻井海音らが共演し、監督を河合勇人氏、脚本を林民夫氏が務める。

高校に進学した春、突然始まったいじめによって居場所を失った主人公・イシカワ。どんなにつらい状況でも学校を休まず、大好きなお笑いを武器に、秋のクラス対抗文劇祭で自作のコント劇「リアル桃太郎」にすべてをかける。奪われた青春を取り戻すための、笑いと涙にあふれた逆転劇が幕を開ける。

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