結婚式の費用は、最初の見積もりからどのくらい増えるのか。くふうウェディングが2026年に挙式した1,964組(439会場)の費用明細を分析したところ、最終金額は初回見積もりを平均86.2万円上回った。増額幅は2024年から17.8万円拡大している。

なお、調査はインターネットで行い、2026年1月6日～9月28日までに「みんなのウエディング」に投稿された口コミデータを対象として実施。有効回答数は2,120件だった。

結婚式の最終金額、初回見積もりから平均86.2万円増

ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」に投稿された費用明細によると、2026年1～9月に挙式したカップルの初回見積もりは平均274.2万円、最終金額は平均360.4万円で、差額は86.2万円だった。2024年の差額68.4万円と比較すると17.8万円拡大している。

3組に1組以上が100万円以上増額

2026年は、初回見積もりから100万円以上増えたカップルが36.8%を占めた。内訳は「100万～150万円未満」が19.1%、「150万円以上」が17.7%。100万円以上増えた割合は2024年から8.4ポイント上昇した。一方、「値上がりなし・値下がり」は8.1%にとどまり、9割以上のカップルで最終金額が初回見積もりを上回った。

値上がりの理由は「衣装」が77.1%で最多

費用明細の口コミで増額要因として挙げられた項目は「衣装（新郎新婦）」が77.1%で最多だった。100万円以上増額した層では「料理・ドリンク・ケーキ」も70.4%に達している。同層は100万円未満の増額層よりゲスト数の中央値が13人多く、人数に応じて費用が増える料理・ドリンクも負担につながりやすい。