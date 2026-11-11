「パッパラパッパ♪」――誰もが一度は耳にしたことのある、胃腸薬「正露丸」のCMでおなじみのラッパのメロディが、カラオケで歌えるようになった。1951年から75年間親しまれてきたメロディに、ラッパの音をそのまま言葉にした公式歌詞が登場。きょう11日から全国のJOYSOUNDで配信が始まった。

75年間親しまれてきたメロディに公式歌詞が登場

「パッパラパッパ パッパラパッパ パーラパッパ パッパッパ♪」というフレーズでおなじみの「ラッパのメロディ」。1951年にラジオCMで使用され始め、製品パッケージに描かれた「ラッパのマーク」と結びつけることで、「正露丸」を印象づける役割を果たしてきた。

2017年には、特許庁が歌詞のない「メロディだけ」の音商標として初めて登録を認めた3件のうちの1つとなり、長年親しまれてきた音としての価値も認められている。

今回のカラオケ配信では、ラッパの音をそのまま言葉にした「パッパラパッパ」が公式の歌詞として画面に表示される。カラオケが苦手な人でも気軽に楽しめる内容で、選曲時には「せいろがん」と検索することで見つけられる。

創業80周年を機に「聞く」から「歌う」メロディへ

今回の配信は、11月18日に創業80周年を迎える大幸薬品が、長年親しまれてきたサウンドロゴを通じて新たな接点をつくろうと企画したもの。

エクシングが主催する『サウンドロゴカラオケAWARD 2027』へのエントリーに伴う取り組みで、これまでCMを通じて「聞く」ものだったメロディを、家族や友人、職場の仲間と一緒に「歌う」ものへと発展させる狙いがある。

大幸薬品マーケティング部の千葉亮介氏は「長年CMで聞いていただいてきたこのメロディを、ついに一緒に歌える日が来て、本当にうれしいです!」と喜びのコメント。

さらに、「歌詞は“パッパラパッパ”だけなので、カラオケが苦手な方でも、友だちや職場の仲間とでも、家族みんなででも、気軽に楽しめます」とアピールし、「10代の方からおじいちゃんおばあちゃんまで、世代を超えて“知ってる!”が通じるのが、このメロディの自慢です」と胸を張った。

また、「カラオケで“パッパラパッパ♪”と歌っていただく1回1回が、そのまま私たちへの応援になります!」と呼びかけ、「全国のカラオケルームに“パッパラパッパ♪”が響くのを楽しみにしています」と期待を寄せた。