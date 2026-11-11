俳優の松坂桃李が11日、東京・原宿で行われた「Celebrate 65 Years of Graff Excellence グラフ65年にわたる輝きの回顧展」オープニングセレモニーに登場。ハイジュエリーをまとった華やかな姿を披露した。

『VIVANT』の姿から一変! ハイジュエリーをまとった松坂桃李

松坂桃李

先日最終回を迎えたドラマ版『VIVANT』第2シーズンでは別班員として登場していた姿が話題を集めている松坂。その劇中で見せている姿からガラリと印象を変え、グラフのハイジュエリーを身につけた装いでフォトコールに登場した。

きらびやかなジュエリーをまとった松坂は、カメラの前でさまざまなポーズを披露。『VIVANT』の世界で見せる姿とはまた異なる、イベントならではの装いで会場を彩った。

2027年は「大河ドラマ一色」「無事完走しきることが一番の目標」

グラフが65年にわたって歩んできた歴史にちなみ、これまでの芸能人生を振り返った松坂。「グラフさんの65年に比べたら、僕のおそらく19年ぐらいはまだまだなんですけれども」と前置きしながら、「まだたった19年の中でも、いろんな出会いとか刺激とか、自分の中で思い悩むことがあったりとか、喜びとか、本当にいろんな感情が詰まった19年」と、しみじみ語った。

そして、19年の活動を経て現在感じているのは“感謝”だという。

「今ここに立てている自分が、そうですね、一言で言ったらもう感謝しかないですかね。その出会いに感謝ですし、やはりその出会いがあるからこそ、自分を成長させてくれたと思いますし、これからもその成長させてくれたその出会いに、ちゃんと恩返しできるような頑張りを見せていきたいですね」

今後についても、「より皆様に面白いと思ってもらえるような作品を提供できるように、精進するのみですかね」と力を込めた。

イベント終盤には、2026年を振り返る質問も。今年やり残したことについて、松坂は「もうないです。ないと思います」ときっぱり。

続けて2027年について、「おそらく大河ドラマ一色になってしまうので、それを無事完走しきることが一番の目標であり、願いであり」と話し、「それを多くの皆様に届けられることが一番の楽しみ」と期待を寄せた。

この日は、英国発のハイジュエリーメゾン・グラフの創業65周年を記念した回顧展のオープニングセレモニー。松坂のほか、BTSのJUNG KOOK、TWICEのSANA、森星らも登場した。

1960年にローレンス・グラフ氏によって創業されたグラフ。同展では、約65年にわたるブランドの歩みをたどりながら、世界観を体感できる空間が展開される。