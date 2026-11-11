「ショックでしたね。この日が来てしまったか…」9月にレギュラー放送を終了した日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』。約7年間にわたり番組に携わってきた横澤俊之プロデューサーは、終了の決定を知らされたときの心境をこう振り返る。

2015年の特番開始から11年半、2020年4月のレギュラー化から6年半。芸人たちが有吉弘行を笑わせるために全力でネタに挑む姿が、多くのお笑いファンに愛されてきた。11月21日からはHuluで新作「アドリブヤンキードラマ」の配信がスタートし、年末には地上波特番も予定されるなど、番組は新たな形で続いていく。

なぜレギュラー放送は終了することになったのか。横澤氏が抱いた喪失感、芸人たちからかけられた言葉、6年半の番組制作で直面した苦労、そして涙のお別れにしなかった最終回の舞台裏まで、たっぷりと聞いた――。

終了決定に「この後、何をしたらいいんだろう」

横澤氏がレギュラー終了を知らされたのは、今年6月初旬のこと。「ショックでしたね。この日が来てしまったか…」と振り返る。

もともと『内村プロデュース』(テレビ朝日)や『水曜どうでしょう』(北海道テレビ)が好きで、そんな番組を作りたいと日本テレビに入社。営業部門に約8年間勤務した後、制作に異動し、『有吉ゼミ』などを担当してきた。『有吉の壁』も以前から担当を希望していた番組で、7年前に念願がかなったという。

以来、番組とともに走り続けてきた横澤氏。レギュラー終了の決定は、大きな喪失感を生んだ。

「テレビ局のプロデューサーはいろんな番組を経験して人脈を作って、それをほかの番組にも還元していくものだと思うのですが、僕はずっと『有吉の壁』をやりたいと言っていて、実際にずっと担当させてもらいました。だから本当に終わるとなったときは“この後、何をしたらいいんだろう”と。永遠に続くものではないと分かってはいたんですけど、あまりにも自分の中心にあったので、どうしたらいいのか分からなくなりました」

だが冷静に現状を分析すると、「番組を始めた当初からすると、若い人がテレビを見る機会がどんどん減っていったこともありますし、番組自体も長く続いていたので、毎回面白いことをやっていても、“今日は絶対見なきゃ”と思ってもらえる回をどれくらい作れていたのかという反省はあります」と、時間の経過とともに局の判断に一定の理解を示すようになった。

「おやじたちの青春だと思っていた」芸人たちからの感謝

終了が決まってから、横澤氏がまず考えたのは、出演者たちへの伝え方だった。

収録は隔週木曜日に行われていたが、一部の芸人だけが終了を知り、ほかの芸人が知らないまま収録に臨む状況にはしたくない。そこで6月18日の収録までに、芸人や所属事務所の関係者、スタッフに終了を伝えることにした。

「終わることを言っちゃいけない雰囲気で収録するのが本当に嫌だったんです。それだったら、終わることすらネタにして笑いを作ってもらいたい」と、番組らしさをいかに出すかを優先。すでに特番で継続する話も出ていたため、それも併せて伝えた。

芸人たちの反応は、横澤氏と対照的だった。自身が精神的に不安定な状態で終了を伝えたにもかかわらず、「“なんでだよ”という声は全然なくて、皆さんから“本当によく6年半もやりましたね。ありがとうございます”、“この番組がなかったら、ちゃんとお笑いができていなかったので、どうなっていたか分からないです”という言葉を頂けたんです」という。

「ミスター壁」と呼ばれるほど番組に欠かせない存在であるとにかく明るい安村からは、「最高の番組だし、大好きだけど、いつかはこういう日が来ると分かっていた。おやじたちの青春だと思っていた」と言葉をかけられたそうだ。