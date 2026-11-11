「出演したいと思ってくれる芸人さんたちに、その場所を提供できるだけでも意味がある」――9月にレギュラー放送を終了した日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』。約7年間にわたり番組に携わってきた横澤俊之プロデューサーは、Huluでの新作制作に当初は葛藤を抱いていたが、芸人たちの言葉や姿に触れ、再出発への思いを固めたという。

2015年の特番開始から11年半、2020年4月のレギュラー化から6年半。約9,000ものネタを生み出し、ライブや映画などテレビの枠を超えた挑戦を続けてきた『有吉の壁』は、芸人たちの事務所や世代を超えた絆を育み、お笑いファンから熱い支持を集めてきた。

その熱量を持ったまま、11月21日からはHuluで新作「アドリブヤンキードラマ」の配信がスタート。横澤氏に番組が築き上げた財産を振り返ってもらうとともに、新たなステージで挑む笑いの可能性と、これからの『有吉の壁』への思いを聞いた――。

1万人と叫んだ「有吉の～」「壁～!」

レギュラー放送の6年半では、約9,000ものネタを披露。さらにライブ3回、ミュージカル1回、映画2本と、テレビの枠を超えた展開も続けてきた。

その中でも横澤氏が特に思い出深いというのが、東京・有明アリーナで開催した「ブレイクアーティストLIVE」だ。「ライブは3回目の開催で、それまではコロナで声を出せなかったのですが、1万人以上のお客さんと一緒に『有吉の～』『壁～!』と叫ぶことができたんです。こんなにたくさんの人が壁を好きでいてくれたんだと実感しました」と感慨深げに振り返る。

有吉が初参戦したライブでもあり、「まさかKOUGU維新(※)として出てくださり、最後まで盛り上げてくださって、本当にこのボスと一緒にやってきたからこそ、こんなライブができたんだなと思いました」と目を細めた。

(※)…「ブレイク芸人選手権」で生まれた、親方様のもとに集った命宿りし工具たちを擬人化したグループ

ロケバスで育まれた芸人たちの絆 結婚発表の場にも

番組の大きな財産となったのが、こうした芸人たちの事務所や世代の垣根を越えた交流だ。「ロケバスで一緒に移動したり、ライブの稽古やダンスの練習で集まったり。事務所も年齢も違う芸人さんたちが、カメラが回っていないところでも交流して、“今度こういうネタをやりましょうよ”と話していました」と、現場の様子を明かす。

早朝に集合し、長時間ロケバスに乗って、1日中ロケを行う芸人たち。そこで生まれた“チーム感”を象徴するのが、U字工事・益子卓郎がプールでのロケ中に結婚指輪を紛失した出来事だ。

芸人たちが水上ゴザ走りに挑戦する企画で、制作陣は企画をどう締めくくるかで頭を悩ませていたところ、突然、益子が指輪をなくしたことが発覚。とっさに有吉が「見つけた人に30ポイント」とアナウンスし、みんなが一丸となって懸命に捜索するという流れが生まれた。横澤氏は、予想外のハプニングすら番組の笑いに変えてしまう芸人たちの力と、現場の一体感に感銘を受けたという。

芸人たちの番組への愛着は、人生の節目を報告する場として選んできたことにも表れている。後藤拓実(四千頭身)、もう中学生、えいじ(インポッシブル)が番組内で結婚を発表してきたが、「“なんでこの場所を選んでくれたんだろう?”と思いますけど、ありがたいです。僕らが“何か発表することはありませんか?”とお願いしたことはほぼないんです」といい、芸人たちからの信頼に感謝した。