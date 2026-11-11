吉本興業ホールディングスと公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会による包括連携協定締結式が11日、東京・渋谷よしもと漫才劇場で行われ、吉本興業ホールディングスの岡本昭彦社長、2027年国際園芸博覧会協会の河村正人事務総長、西川きよし、もりやすバンバンビガロ、囲碁将棋(文田大介、根建太一)、ヤンシー&マリコンヌ(松浦真也、森田まりこ)、NMB48の塩月希依音、平山真衣が登壇。藤井隆と亀井京子がMCを務めた。

藤井隆

吉本興業・岡本社長「このGREEN×EXPOで再び力を発揮していただければ」

2027年3月19日から9月26日まで神奈川・横浜で開催される『GREEN×EXPO 2027』。世界中の花や緑が集まる国際園芸博覧会で、今回の包括連携協定では、吉本興業が持つエンターテインメントの力や全国の劇場・メディアネットワークを活用し、花や緑の魅力、自然と共にある暮らしの素晴らしさを発信していくという。

締結式で岡本社長は、昨年の大阪・関西万博を「弊社は昨年、大阪・関西万博におきまして、多数のタレント、また社員、スタッフの皆様から本当に力を尽くしていただきました」と振り返り、「今度は、このGREEN×EXPOで再び力を発揮していただければと思っております」と意気込みを語った。

西川きよしがおなじみのフレーズを交えながら意気込み

この日、公式マスコットキャラクターのトゥンクトゥンクとともに登場した西川きよし。万博への思いを聞かれると、1970年の大阪万博や昨年の大阪・関西万博にも言及し、今回の『GREEN×EXPO 2027』にも関わることを喜んだ。

『GREEN×EXPO 2027』に期待することを聞かれると、西川は「春には桜、夏にはひまわり、秋にはコスモスと紅葉もあるし」と、季節ごとに楽しめる花や自然の魅力を語った。また、イベントの終盤には「自然や、そしてたくさんの美しい花をご覧いただいて、その中で大いに楽しんで笑っていただく。皆さんに一人でも多く笑顔を作って、小さなことからコツコツと頑張ります」と、おなじみのフレーズを交えながら意気込みを語った。

囲碁将棋、地元開催のイベントでのスペシャルサポーター就任に喜び

スペシャルサポーターを務める囲碁将棋は、横浜で開催される博覧会に参加できることへの喜びを語った。根建は「僕は横浜出身でもあるので、地元で行われる大きいイベントに、ちょっとでも携わらせていただけるのが光栄で。本心としては明日にでもやってほしいです」と前のめりな姿勢を見せ、会場を笑わせた。また、文田は「僕は23年芸人をやってきて、一番親が喜んでくれた」と明かした。

NMB48・塩月希依音と平山真衣も意気込みを語る

NMB48の塩月は、昨年の大阪・関西万博でもスペシャルサポーターを務めた経験に触れ、「自分たち自身が楽しんで発信していくことで、興味を持ってくださる方もたくさんいらっしゃるなっていうふうに感じたので、その経験を生かして、今回のGREEN×EXPOも私たち自身が楽しんで発信していけたらなと思います」とコメント。

平山も「私たちは普段、大阪の難波を拠点に活動しているんですけれども、私たちも吉本所属のアイドルでもあるので、吉本らしく笑顔いっぱいに元気にGREEN×EXPOを盛り上げていけたらなと思います」と意気込んだ。

会場では、もりやすバンバンビガロがティッシュを使った「ティッシュシャワー」を披露。ヤンシー&マリコンヌも、得意のパフォーマンスで会場を盛り上げた。









