手紙を書くことは好きなのに、自分の字を人に見られるのは嫌だった。そんな女性リスナーが、憧れの歌手をまねて始めた習慣で、字を書く楽しさを覚えたという。7日放送のTBSラジオの番組『明治チョコレート効果presents 新浜レオン 今日も元気にがんばレオン。』(毎週土曜5:30～)で紹介された報告に、新浜も喜びをにじませた。

新浜レオン

自分の字が好きになれず、人に見られるのが嫌だった

今月のテーマ「ちょこっと褒められた話」に届いたのは、20代後半になって「字がきれいだね」と言われることが増えた、というリスナーからのメッセージだった。

学生時代は、自分の字にどこか男性的な雰囲気を感じ、女性が書くような丸みのある字を書けないことが気になっていたという。「手紙とか書くことは好きなのに人に見られるのが嫌でした」と、当時の思いをつづった。

その気持ちが変わるきっかけになったのは、新浜への憧れだった。新浜をまねて縦書きをするようになり、筆や万年筆で歌詞を書いたり、ファンレターを書いたりするように。「縦書きにすることで字を書く楽しさを覚えました」と報告した。

そして、新浜に「どうして縦書きで書いているのですか?」と尋ねた。

新浜が縦書きを選ぶ理由「自分らしいかなと思って」

新浜によると、サインに添えるメッセージや、ファンクラブの会報で送る直筆メッセージは、すべて縦書きにしているという。

「縦書きの方が、自分っぽい字になってる気がしたんですよ」

これまで横書きで書くこともあったが、見比べると縦書きの方が自分らしく感じられた。そのため、横書き用の罫線が入ったカードにも、縦に書くことがあるそうだ。

そんな自身の習慣がリスナーにも影響していたと知り、「それの影響で縦書きになってるとかちょっと恐縮すぎますよね」と反応した。

父から教わった「丁寧に書きなさい」

話は、新浜が字を書く時に心がけていることにも及んだ。

父からは、素早く書きたくなる気持ちは分かるけれど、字には性格が出るから丁寧に書くようにと教わっていたという。新浜は「丁寧に書きなさい。丁寧に書きなさいって」と、その言葉を繰り返し、「今でもしっかりと記憶してるんで、丁寧に丁寧に書くことは心がけております」と話した。

手書きのメッセージを大切にする思いを話すうち、スタジオでは笑いを交えたやり取りも。それでも新浜は、直筆のメッセージをこれからも大切にしていきたいと、思いを伝えていた。