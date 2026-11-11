回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は11月12日より、期間限定フェア「かっぱの北海道祭り」をかっぱ寿司全店(一部改装中・休業中店舗は除く)にて開催する。

「かっぱの北海道祭り」では、北の大自然が育んだ海の幸・大地の恵みを心ゆくまで堪能できるネタやサイドメニュー、スイーツなど、多彩な全15品がラインアップされている。開催期間は11月12日～25日。

まずは、目玉商品として、丁寧に選別したボイル大ズワイのほぐし身をパリッとした海苔で包んだ「北海道産蟹包み」(一貫110円～)や、店内で一枚一枚切り付けた「北海道産ほたて」(一貫176円～)が店内飲食限定で登場。

また、「ほたて」「倍盛り蟹といくらにぎり」「にしん」を一皿に盛り合わせた「北海道産三昧」(三貫528円～)や、北海道産のネタと人気のサーモンを一皿に盛り合わせた「北海道祭り5貫プレート」(759円)も店内飲食限定商品としてラインアップ。

このほか、噛むほどに上品な甘みが広がる「北海道産いかそうめん」(一貫121円～)、ふっくらとした宗八(そうはち)ガレイを天ぷらにした「北海道産 宗八(そうはち)ガレイ天」(一貫176円～)、にしんの旨みに生姜の爽やかな風味を合わせた「北海道産にしん」(二貫176円～)といった北海道産のネタも登場する。

さらに、ボイル大ズワイのほぐし身をたっぷりのせた「北海道産蟹の小丼」(990円～)も登場。単品のほかに、「蟹の味噌汁」と「茶碗蒸し」を組み合わせたお得なセット「北海道産蟹の小丼セット」(1,529円～)も用意されている。

サイドメニューでは、北海道産じゃがいもを使用した「北海道産じゃがいも使用 チーズ芋もち～ケチャップ～」(121円)や、蟹の旨みを出汁餡とともに味わえる「北海道産蟹の茶碗蒸し」(352円)、殻付きのたらば蟹に、かにみそとボイル大ズワイのほぐし身を加えた「北海道産蟹の味噌汁」(407円～)が登場。

かっぱ寿司「北海道産練乳クリーム添え ふわもちみたらし団子 」(253円)

また、スイーツには、注文後に店内で直火炙りしたみたらし団子に、北海道産練乳クリームを添えたスイーツ「北海道産練乳クリーム添え ふわもちみたらし団子 」(253円)や、ふんわりチーズケーキに、店内仕込みの練乳クリーム、パルメザンチーズをトッピングした「北海道産練乳クリームのふんわりチーズケーキ」(462円)がラインアップされている。

※掲載写真はイメージ。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※一部店舗では価格が異なる。

※味噌汁は、地域により【赤だし】となる。

※「蟹」のほぐし身は、まれに殻が残る場合がある。

※北海道産三昧のいくらは北海道産ではない。

※北海道祭り５貫プレートのサーモンはチリ産の銀鮭を使用。