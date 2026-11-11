ヤマハ発動機は、横浜・みなとみらいで運営するブランド発信拠点「Yamaha E-Ride Base」を、11月11日にリニューアルオープンした。今回のリニューアルでは、ヤマハ発動機の多様な事業やブランドの魅力をより深く伝えることを目的としており、展示コンテンツを刷新。同時に定期的なイベント実施に向けた企画展示スペースが拡充された。

Yamaha E-Ride Base

「Yamaha E-Ride Base」リニューアルの狙いとは

「Yamaha E-Ride Base」は、ヤマハ発動機が運営する体験型のブランドショールーム。同社にとって関東唯一の企業ショールームであり、eBikeの乗車体験などを通じて、同社が目指すモビリティの楽しさを体感できる施設として、また、来訪者との交流を通じて、認知と共感を育む拠点として、2024年6月の開業以来、多くの来場者に親しまれてきた。

これまでは、「eBike乗車体験」や「イベント開催」を中心に、ブランドの魅力を発信してきたが、「eBike乗車体験」がメインとなるため、来場者数が天候に左右されること、さらに、来場者属性として「神奈川県内」「30代以上」が多く、来場のきっかけも「当日立ち寄って知った」というケースが多かったことから、今回のリニューアルは、さらなる来場促進、特に若年層や女性層をターゲットにした機能強化を目指したものとなっている。

リニューアルの狙いとして、「『ヤマハ発動機』を知る・興味を持っていただく機会となりたい」「若年層・女性の方にもっとご来場いただきたい」「一度ご来場いただいた方に再来場いただきたい」といった3つが挙げられ、これらを実現するために館内のさまざまな機能が強化された。

みなとみらいエリアを訪れる若年層の目的に合わせ館内を充実

今回のリニューアルでは、これまでのeBike乗車体験を中心としたレイアウトを見直し、みなとみらいエリアを楽しむ訪問者の要望を見据え、企画イベントエリアと物販コーナーを充実。

とくに物販コーナーは、「イベント連動エリア」「メインエリア」「シーズナルエリア」といった3つのテーマで構成され、売り場面積と商品ラインナップを拡充するとともに、若年層・女性も意識したグッズ展開が行われる。

拡充された物販コーナー

話題性のある特別展示イベントで常に話題を

デザインやイラスト、スポーツなど、さまざまなテーマを取り上げながら、何度でも訪れたくなる企画展示を実施。若年層・女性も楽しめることを念頭に、モビリティの枠を超えた多彩なテーマとコラボレーションを通じて、新たな来場のきっかけを創出する。

リニューアルオープンに合わせた第1弾企画イベントとして、HoYoverseが手掛ける都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』とのコラボレーションイベント「ゼンレスゾーンゼロ×ヤマハ発動機 スペシャルコラボ展」が実施される。

本企画は、ゲーム内に登場する人気キャラクター「スターライト・ビリー」とヤマハのモーターサイクル「XSR900 GP」との親和性を感じたことをきっかけに実現したという。

XSR900 GP

会場では、最新機能を備えながら、1980年代のレーシングバイクをリスペクトしたスタイリングを持つ「XSR900 GP」をベースに、「スターライト・ビリー」のストリート感やエネルギッシュな印象を融合したコラボレーション車両を展示。また、シアタールームでは『ゼンレスゾーンゼロ』の特別映像が上映されるなど、リアルとバーチャルの垣根を越えて、『ゼンレスゾーンゼロ』の世界観を表現している。

また、イベント期間中にSNS投稿キャンペーンなども実施される。開催期間は、2026年11月11日～2027年3月18日の予定。

バイクに跨って写真撮影も

今回のリニューアルでは、展示コンテンツが刷新され、ヤマハ発動機の歴史、現在の製品、未来への取り組みを分かりやすく紹介する展示構成へと変化を遂げた。モーターサイクルやマリン製品、ロボティクスなど幅広い事業領域が紹介され、eBike乗車体験だけでは伝えきれないヤマハ発動機の魅力や挑戦が発信される。

展示コンテンツは、歴史と挑戦の原点「ROOTS(ルーツ)」、現在の製品と幅広い事業「TODAY(イマ)」、未来への取り組み「FUTURE(ミライ)」といった3つのエリアでヤマハ発動機の多様な魅力を体験できる。

ROOTS

TODAY

FUTURE

また、一部の製品は「タッチ＆トライ展示」となっており、間近で見ることができるだけでなく、手で触れたり、跨ったりすることも可能。バイクに跨って写真撮影を行うこともできる。なお、これまでメインで展開されていた「eBike乗車体験」も継続される。

「Yamaha E-Ride Base」では、今回のリニューアルオープンを記念して、先着600名にヤマハ発動機オリジナルクリップ、またはオリジナルキーホルダーをプレゼント。また、ショップで商品を1点以上購入した先着300名は「Yamaha E-Ride Base」オリジナルカプセルトイが1回楽しめるので、こちらも注目しておきたい。