ヤマハ発動機は12月3日、電動アシスト自転車「PAS With(パス ウィズ)」「PAS With DX(パス ウィズ デラックス)」「PAS With SP(パス ウィズ スーパー)」の2027年モデルを発売する。

「PAS With シリーズ」は、15.8Ah大容量バッテリー、軽量アルミフレーム、スマートクロックスイッチ(時計機能付き)を搭載し、登坂時などの高回転ペダリング時でものびやかで快適な乗り心地(アシストフィーリング)を実現するとともに、状況に合わせて全自動でアシスト力を制御する「スマートパワーモード」などの快適機能を備えた電動アシスト自転車。

「PAS With」は、幅広いシーンで使いやすいデザインと機能を備えたスタンダードモデル。2027年モデルのカラーリングは、落ち着いた雰囲気を持ちつつも軽やかさも感じる新色「トフィーブラウン」と、上品さと洗練された印象を兼ね備える「ブルーイッシュシルバー(26型のみ)」を採用している。メーカー希望小売価格は14万8,000円。

ヤマハ電動アシスト自転車「PAS With DX」(グレーライラック)

「PAS With DX」は、「籐風ナチュラルバスケット」「クラシカルテリーサドル」など質感やパーツの細部までこだわったファッショナブルなモデル。2027年モデルには、控えめな華やぎと上品さを表現した新色「グレーライラック」を採用している。メーカー希望小売価格は15万8,000円。

ヤマハ電動アシスト自転車「PAS With SP」(フレイムオレンジ)

「PAS With SP」は、「PASシリーズ」最上位のアシストレベルによる優れた登坂性、大容量エレガントバスケット(約24L)の採用など実用機能に優れたハイスペックモデル。2027年モデルのカラーリングは、金属の質感に華やかな色をまとった「フレイムオレンジ」を新たに追加している。メーカー希望小売価格は17万8,000円。