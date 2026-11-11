ヤマハ発動機は2027年2月12日、洗練されたスタイリングの電動アシスト自転車「PAS CRAIG(パス クレイグ)」と、実用性を加えた「PAS CRAIG PLUS(パス クレイグ プラス)」の2027年モデルを発売する。

「PAS CRAIG」は、“Urban Outrunner”をコンセプトに開発された電動アシスト自転車。その特徴は、細身のパイプフレームによるシンプルでスタイリッシュなデザイン、ブラックリムの採用など細部の配色までこだわったカラーリング、耐水構造カバーでメンテナンス負担を軽減する内装3段変速など、週末の街乗りから通勤まで日常生活の移動をスタイリッシュにしたい方におすすめのモデルとなっている。

今回は、2027年モデルとして、の新色「バーントカッパー(ツヤ消し)」を追加。既存の「メルティグラファイト」と合わせて、2色展開になる。メーカー希望小売価格は13万3,000円。

ヤマハ電動アシスト自転車「PAS CRAIG PLUS」(スレートブルー)

「PAS CRAIG PLUS」は、「PAS CRAIG」の洗練されたデザインはそのままに、毎日の通勤・通学に便利な実用性を追加したモデル。少ない充電頻度で使用できる大容量バッテリー(15.8Ah)や、突然の雨でも安心な前後フルフェンダーを装備している。

2027年モデルでは、カラーリングに「バーントカッパー(ツヤ消し)」と洗練されたクリーンさを表現した新色「スレートブルー」を採用。既存の「マットジェットブラック(ツヤ消し)」と合わせて、3色展開になる。メーカー希望小売価格は14万6,000円。