キリンホールディングスは2026年11月10日、キリンサプリメント事業の販売動向を発表した。2026年1～9月の販売金額は前年同期比約1割増と伸長。好調をけん引した「キリン iMUSE(イミューズ)免疫ケアサプリメント」シリーズと「キリン オルニチン」シリーズは、いずれも同期間の販売金額が過去最高を更新した。

年間を通じた体調管理への意識の高まりが販売を後押し

キリンが実施した調査によると、年間で体調管理が最も気になる、または難しいと感じる時期は「8月」が23.1%で最多となった。次いで「2月」(15.3%)、「1月」(14.1%)と続き、冬だけでなく、厳しい暑さが続く夏にも体調管理への関心が高いことがうかがえる。

また、普段の食生活に取り入れられる食品や飲料を、日頃の体調管理の一つとして利用したいと回答した人は69.1%に上った。

この調査は2026年9月14日～9月16日、全国の20歳以上の男女333人を対象に実施したもの。季節を問わず、日々の食生活を通じて継続的に体調管理に取り組みたいというニーズが見られた。

キリンは、体調管理を特定の時期に限らず、年間を通して習慣的に取り組むことの重要性を発信してきた。こうした取り組みを続ける中、「キリン iMUSE免疫ケアサプリメント」シリーズではリピート購入が増加し、「免疫ケア」を継続的に実践する動きが見られるという。

「キリン オルニチン」シリーズも、日常生活で感じる健康課題に寄り添った商品展開により利用者が拡大。今後も、毎日の生活に無理なく取り入れられる健康習慣として、さらなる浸透を目指す。

「キリン iMUSE免疫ケアサプリメント」シリーズは販売金額が約2割増

キリン独自素材の「プラズマ乳酸菌」を配合した「キリン iMUSE免疫ケアサプリメント」シリーズは、2026年1～9月の販売金額が前年同期比約2割増となり、過去最高を更新した。

「免疫ケア」推進アンバサダーの大谷翔平選手を起用したプロモーションをはじめ、販促コミュニケーションを展開したことで商品の認知が拡大。認知率は前年同期比約1割増となったほか、直近3カ月以内に商品を購入した顧客数も前年同期比約1割増となり、新たな顧客層の広がりが見られた。

2024年3月にリニューアルした「キリン iMUSE 免疫ケア＋マルチビタミン8種」も、販売金額が前年同期を上回り、堅調に推移している。特に30日分は、販売金額が前年同期比約3割増加。免疫ケアを日常的に続ける動きが広がっているという。

こうした商品の好調な販売と継続ニーズの高まりを受け、より長く手軽に続けたいというニーズに応えるため、「キリン iMUSE 免疫ケア＋マルチビタミン8種 60日分」を2026年10月13日に発売した。

「キリン オルニチン」シリーズも販売金額が約2割増

「キリン オルニチン」シリーズも、2026年1～9月の販売金額が前年同期比約2割増と好調に伸長し、過去最高を更新した。

販売促進では、チャネルごとに商品の特性やターゲット層に応じたコミュニケーションを展開。各商品が対応する健康課題に関心を持つ人に向けて、商品の機能や日常生活への取り入れ方を分かりやすく伝えたほか、商品を実際に知り、試す機会を設けるなど、体験型の販促施策にも取り組んだ。

また、各商品の機能に関連する健康課題を持つ顧客層を捉え、それぞれのニーズに応じた情報発信と店頭販促を連動させてきた。こうした一貫したコミュニケーションにより、商品の認知や理解が広がり、新規顧客の獲得につながったという。認知率も上昇し、2026年7月の調査では同年1月の調査と比べて約1割増となった。

特に、2025年12月に発売した「キリン オルニチンPRO 疲労感＆気持ちケア＋睡眠の質」は、2026年1～9月の販売実績が計画を約1割上回り、好調に推移している。

「KW乳酸菌」配合の鼻の不快感ケアサプリメントを発売

キリン独自素材の「KW乳酸菌」を配合した機能性表示食品「キリン アレルバランス 鼻の不快感ケア」を、2026年10月13日に発売した。

本商品は、花粉・ホコリ・ハウスダストなどによる鼻の不快感を緩和し、生活の質(戸外活動)の低下を軽減する機能を表示する日本初のサプリメント。近年、花粉やホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感は多くの生活者にとって身近な悩みとなっており、毎日の生活の中で気軽にケアし、より快適に過ごしたい人をサポートする。