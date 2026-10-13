キリンビバレッジはこのほど、「おいしい免疫ケア」シリーズから、「キリン おいしい免疫ケア」「キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ」「キリン おいしい免疫ケア 睡眠」の中味とパッケージを刷新。10月6日より、全国にてリニューアル発売している。

「おいしい免疫ケア」シリーズは、健康な人の免疫機能の維持に役立つ、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合し、毎日の食生活においしく手軽に取り入れられる機能性表示食品。これまで、食事・睡眠・運動に加え、健康な毎日を支える健康習慣として「免疫ケア」の重要性について一貫して発信してきた同社は、本リニューアルを通じて、「免疫ケア」をより身近で続けやすい健康習慣として提案し、人々の健康に貢献していくという。

「キリン おいしい免疫ケア」では、ヨーグルトテイストらしいコクと爽やかな酸味を高めることで、満足感149円がありながらも毎日に飲み続けやすい、すっきりとした後味にリニューアル。パッケージは、ロゴを見やすく配置。また、水色と白を基調とした爽やかなデザインに刷新し、おいしさと品質感が一目で伝わるパッケージとなっている。価格は、100mlペットボトルで149円。

「キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ」

「キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ」では、味の厚みを高めながらも、ほどよい甘さと飲み飽きない後味を実現。満足感のある、カロリー50%オフのヨーグルトテイストに仕上げられている。また、パッケージには「免疫ケア」のロゴを見やすく配置するとともに、「カロリー50%オフ」の特徴が一目でわかるデザインに刷新。さらに、水色と白を基調にゴールドをアクセントとして品質感を表現している。100mlペットボトルの価格は149円。

「キリン おいしい免疫ケア 睡眠」

「キリン おいしい免疫ケア 睡眠」では、中味を、夕食後や入浴後、就寝前などのリラックスタイムに寄り添う、やさしい甘さと程よい酸味のヨーグルトテイストに。パッケージは、睡眠ケア商品の特徴が分かりやすく伝わるとともに、信頼感のある品質感を表現したデザインに刷新しつつ、「おいしい免疫ケア」シリーズとして統一感のあるデザインを採用している。100mlペットボトルの価格は159円。