BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部は、ハズレなしのキャラクターくじの新商品「一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～」を11月21日より発売する。また、「一番くじ Tamagotchi」の発売に際し、CANDY TUNE 福山梨乃と村川緋杏を起用した新TVCMを11月14日より放映開始する。11月11日からはYouTube等のSNSにて先行公開予定だ。

本TVCMでは、ピンク色でポップなコンビニエンスストアが舞台。福山、村川が一番くじをめくると、コンビニの壁が開き、辺りは12星座のたまごっちが浮かぶ夜空に大変身。一番くじを開く瞬間のワクワク感と思わず店頭に向かいたくなる、ファンタジーで可愛い内容に仕上がっている。

撮影後のインタビューでは、普段からグループのメンバーみんなで情報交換をしながらたまごっちを育てているというエピソードや、実はコレクションしている意外なものまで、プライベートな様子が垣間見える様々なトークを披露した。福山、村川の驚きの表情や、思わずキュンとしてしまう掛け合い、また、本CM限定で制作した、2人の歌唱による特別な楽曲にも注目だ。

等級一覧「一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～」

A賞:流れ星キラリ★ブランケットin クッション(全1種)

B賞:星空を見上げよう★まめっちスタンドミラー(全1種)

C賞:一番星★まるっちボウル(全1種)

D賞:お星さまといっしょ★ぬいぐるみマスコット(全3種)

E賞:流れ星★とってもすてきなマグカップ(全1種)

F賞:12星座★メタルチャーム(全12種)

G賞:キラキラ★ラバーコレクション(全12種)

H賞:たまもり★12星座しーる(全4種)

※シール1枚＋台紙1 枚のセット。

※台紙は共通デザイン。

I賞:ごっちカード付★たまご型トランプ(全2種)

※トランプは共通デザイン。

※ごっちカード6 枚セットは全2種のうちいずれか1 種が入っており、デザインは選べない。

ラストワン賞:お星さまといっしょ★まめっちぬいぐるみ

ダブルチャンスキャンペーン:ぐるぐる★ルーレット式おみくじ器(合計3,000個)

一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～

メーカー希望小売価格：1回781円

種類数:全9等級37種＋ラストワン賞

販売ルート:セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗、たまごっち ふぁくとり～!、一番くじ公式ショップなど

販売開始日:2026年11月21日より発売予定

発売元:株式会社BANDAI SPIRITS

新TVCM「コンビニぱっかーん篇」ストーリー

ピンク色でポップなコンビニ。レジの前で一番くじを手にした福山と村川が、くじをめくると、壁の向こうから光がさして、ぱっかーん!とコンビニの壁が開き、それに驚く福山。壁が開くと、たくさんの星が輝く夜空が広がっていて、星が次々に12星座のたまごっちに変化。2人は声を揃えて、「12星座とたまごっち!?」と思わず振り返る。

続くシーンでは、一番くじの商品となる、「ブランケットin クッション」を肩にかけた村川の前髪を「まめっちスタンドミラー」を見ながら整えてあげる福山や、「まるっちボウル」に盛られたポップコーンを、村川から福山に「あーん」と食べさせてあげたり、「ぬいぐるみマスコット」を間に挟んで頬を寄せ合ったりするなど、実際の商品を使う2人の様子が描かれる。

シーンが変わり、商品がズラッと陳列された棚の両脇に立ち、最後には、ダブルチャンスキャンペーンで当たる「ルーレット式おみくじ器」で遊ぶ2人でCMを締めくくる。

CM楽曲は、童謡「きらきら星」をアレンジした、本CMのためのオリジナル楽曲「ペリペリ★たまごっち」。福山と村川の歌声でCMをさらに彩る。

撮影エピソード

福山は水色、村川はピンク色とそれぞれのメンバーカラーの衣装を身にまとってスタジオ入り。スタジオに集まるスタッフたちにも、「私たち、CANDY TUNE ですっ!」と挨拶をし、2人の可愛らしく元気な様子に現場が一気に和やかになった。

コンビニの壁が、ぱっかーんと開く撮影では、実際に2人を囲む壁がバタンと倒れる。壁が倒れる衝撃で吹く風に福山が驚きながらも思わず笑ってしまう場面も。

村川が、一番くじをめくる手元のシーンでは、最初上手にめくることができず失敗してしまっても、「まだできます!(笑)」と意気込み、テイク2では見事に成功し、満足そうな表情を見せた。

本CMの見どころのひとつが、福山と村川が仲良く商品を使用するシーン。福山が村川の前髪を整えながら、様々な言い方で「かわいい」と伝えたり、村川が福山の口にポップコーンを入れてあげたりするシーンでは、撮影が始まる前から、2人で「あーん」を練習しながら、笑い合う様子が印象的だった。

撮影の合間には、スタジオに飾られていた、商品展示を2人で見に行く場面も。福山は、「びび、これ好き そう!」と村川に教えてあげたり、村川は、ラストワン賞の「まめっちぬいぐるみ」を触ったりしながら、思わず「欲しいよ〜〜!」と声を漏らしていた。

撮影後インタビュー

Q：CM撮影を終えた感想をそれぞれ教えてください。

福山:こうして2人だけでCM撮影っていうのが初めてだったので、ちょっと緊張してたんですけど、もう空間がすべて可愛すぎて、持つものすべてに(対して)「ああ、可愛い!」っていう声を頑張って抑えながら楽しく撮影させていただきました!(笑)好きなものに囲まれて幸せいっぱいです。

村川:私たちCANDY TUNE は、たまごっちをみんなで育成し合って、情報交換をして育てていたので、ま さか私たちがたまごっちと共演できる日が来るなんて思わなかったので、とっても嬉しかったですし、(今回のCMの中で)上を見上げてたまごっちが飛んでいくシーンがあるんですけど、もうそこは(編集後に)どうなるのかめっちゃ楽しみです!

Q：特に注目してほしいポイントだったり、ここは頑張ったぞっていうところあったりしますか?

村川:私は、今言ったところの(CMセットの)部屋がバカッて開いたら、たまごっちがワーッて出てくるんで すけど、CGかなと思ったらちゃんと私たちのいる部屋の大きな壁がパタンって落ちて、ワーッてなるみたいな感じらしいので、セットが豪華でびっくりしました!完成を楽しみにしていてください!

福山:私は、びび(村川)と2人で、ポップコーンを食べさせてもらったりとか、前髪直したりとか、結構可愛いイチャイチャシーンが多かったなと思ってて。(笑)私たち普段実はこういうことをあんまり撮影とかでしないんですけど、本当に。結構普段のわちゃわちゃ感を出しながら、楽しく撮影できたなと思ってます。

村川:イチャイチャしました。(笑)

福山：恥ずかしい。(笑)

Q:12星座のたまごっちのイラストが登場しますが、ご自身の星座のイラストを見た感想を教えてください。

福山:やぎ座は、このやぎのお帽子をかぶっているんですよ。もうそれが愛おしくて…。かわいくて幸せで す!

村川:かわいい。おかしい。かわいすぎるもん…!

村川:私は、いて座なんですけど、この弓矢にもたまごっちの顔がついてて、(可愛くて)本当にありがとう ございますという気持ちです。(笑)私たち以外にも他の星座も見たんですけど、全部すごい特徴を捉えてて、なんだっけ、私たちがお気に入りのやつ。

福山:え、みんな寝てるやつでしょ〜?

村川:あった、あ、おひつじ(座)だ! おひつじ座が、寝てるんだよね、みんな。

福山:そう、みんな目瞑ってて、それがもう本当にかわいくて!おひつじ座羨ましいっ!

村川:ふたご座もかわいいので、もう全部見てください!(笑)

Q：先ほど皆さんでたまごっち育てていらっしゃるというお話も出ておりましたが、たまごっちとの思い出を教えてください。

福山： (思い出を全部語ると)日が暮れてしまいます。(笑)本当に小学校の頃から基本的には、(新しいたまごっちが)出たら2色買っていて。

村川:えぇ〜!すごい!

福山:2個育てて、学校の日はママに預けて、「面倒見ててね。」って言って。(学校から)帰って、その後習い事でお友だちと通信したりっていうのがルーティンだったのを覚えているので、過去のたまごっちを見ていった時に、たまごっちのビジュアルと私の思い出がすごいリンクしてて、自分の人生をたまごっちで振り返ることができて、すごい幸せだったんですけど。それくらいどの時代にも、どの世代の自分の人生にもたまごっちがいます!

村川:素敵なんですけど〜!!たまごっちユーザー!(福山は)とてもヘビーたまごっちユーザーです!(笑)

村川:たまごっちをみんなで育てていたじゃないですか、CANDY TUNE で。その時に、(たまごっちの)成長 がご飯によって変わったりする、お世話によって変わるみたいなので、「今私これだから、これ目指してる」とか。みんなで情報共有して育てていくのが本当に楽しくて、一緒にたまごっちを持ち寄って、成長をみんなで共有するって、なんかまた1 つのグループができあがって、人と人との繋がりもたまごっちでどんどん深くなっていくんだなと思って!毎日持ち歩いてやっていたので、それはすごい楽しかったですね!みんなにもやってほしい。 今めっちゃ進化してるじゃないですか、たまごっちが。面白いんですよ、本当に!!

福山:面白いです!

村川:ぜひやってほしいです!

Q：お二人の一番くじにまつわるエピソードを教えてください。

村川:イェーイ!アニメの一番くじがあったらやるんですけど、私は運が良くて!一番くじが(お店に)あったら、ちょっと迷うんです。「どうしようかな。もうちょっと減ってから、A賞狙おうかな。」みたいなのやるんですけど。(笑)そういう(くじの残りが)多い時に限って、期待してない時にA賞が出たりしてフィギュアを持って帰る!

福山:お〜!!

村川:何にも代えがたい(喜び)!

福山:すごい!

村川:それで多分3体ぐらい家に一番くじさんのフィギュアがあって、もう本当にありがとうございます! (笑)コンビニでできる、アニメとか好きなものの一番くじは本当に最高なので、ありがとうと伝えたいです!(笑)

福山:私ももちろん(一番くじを)買ったこともあるんですけど。私一番くじってコンビニとかで、みんなであーだこーだ言いながら「これ欲しいよね!」って話す時間がすごい幸せだなと思ってて。私たちメンバーみんなで、(撮影の)間の時間でコンビニ行ったりするんですけど、「うわ、これ誰々が好きそう!」って言ったら呼び寄せて、「これ欲しくない?」って言いあったりとか。(笑)「誰々が引いてこれ当てた!」っていう話をみんなで話すのもすごく幸せなので、なんか一番くじを通して話が盛り上がるのが私はすごく好きです!

Q：今回の賞品は、思わずコレクションしたくなる11 種類のラインナップになっておりますが、「実はコレクションしている」といったものはありますでしょうか?

村川:シールが今ブームじゃないですか。もらったシールを集めて保管してるだけだったんですけど、ちょっとなにかに貼りたいなと思ってふとした時にキャリーケースを見つけて。キャリーケースって、1個貼っちゃえばもうそれがキャンパスだなって気づいちゃって。(笑)そこから持っているシールを貼りまくっちゃって、今もうすごいよね?(私の)キャリー。(笑)

福山:すごい! もう本当に自由帳です。(笑)

村川:なんかステッカーとかじゃなくて、ボンボンドロップシールを貼って、ボコボコのところもあったりとかして、もうすごく楽しくて!最近は、(色々な)地域で出会ったシール、赤べことかを貼るのがすごく楽しくて、いろんな多種多様なものをキャリーケースにコレクションしてます!

福山:私はですね、スパイスをコレクションしてまして。

村川:おお!

福山:ご飯とかを味変するのがめちゃくちゃ好きなんですよ!なので、お家にはもう本当に数え切れない種類の塩。塩だけでも何十種類もあったりとか、スパイスもいっぱいあって、今日のご飯には何が合うかなってまず3つぐらいピックして、並べて1個ずつ味付けを変えて食べるっていうのにハマってます!なので、スパイスコレクターです!(笑)

村川:すごいっ!

福山:毎日仕事の時も基本ブラックペッパーだけはバッグに入ってますね。

村川:胡椒好きなの?

福山:胡椒好き!辛いものを食べれるようになったのはこの半年ぐらいなんですけど、胡椒はもう2瓶目です!(笑)

村川:わあ!めっちゃ好きやん。

福山:めっちゃかけてます。

新TVCM「コンビニぱっかーん篇」概要

タイトル:コンビニぱっかーん篇

出演:CANDY TUNE 福山梨乃・村川緋杏

放送開始日:2026年11月14日 ※2026年11月11日(水)より先行でYouTubeやSNS 等で公開予定

放送エリア:関東エリア

本編映像:一番くじ公式ホームページ、公式SNS(YouTube、X、Instagram)で公開予定

メイキング映像:一番くじ公式YouTube で公開予定

「一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～」

たまごっち×12星座が一番くじに初と～じょ～! たまごっちの12星座アートが楽しめるブランケットinクッションやフィギュア付きのスタンドミラー、形がかわいい陶器まで、実用的な豪華商品が盛りだくさんだ。ぬいぐるみはふわふわ生地がとってもかわらしく、定番のたまごっちから懐かしいたまごっち、最新のたまごっちまで、さまざまなデザインが楽しめる注目アイテムが揃う。2026年11月21日より発売予定。

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