セブン‐イレブン・ジャパンは、11月23日で30周年を迎える「たまごっち」とのコラボフェアを全国のセブン‐イレブン店舗にて11月13日より順次開催する。

本フェアでは、人気のたまごっちをイメージしたコラボ商品を発売するほか、対象商品を購入すると限定グッズがもらえるキャンペーンや、たまごっちLINEキャンペーンなど、複数の企画を同時に実施する。

たまごっち30周年を記念したコラボ商品が発売!

たまごっち30周年を記念して、人気のたまごっちの個性を表現したコラボ商品全6品を発売。見た目のかわいらしさはもちろん、素材や食感にもこだわった惣菜からスイーツまで幅広くラインアップした。

まめっちのカスタード&ミルククリームクレープ

ミルククリームとカスタードを「まめっち」をイメージした淡いクリーム色の生地で包んだ、定番のクレープ。

価格：213.84円

発売日：11月10日(火)～順次

販売エリア：全国

みゃおっちのいちごソースとミルクのどら焼

ほどよい酸味と甘みのあるいちごソースとなめらかなミルクホイップを、「みゃおっち」をイメージしたピンク色でもっちり食感のどら焼生地で、サンドしたどら焼です。

価格：237.60円

発売日：11月10日(火)～順次

販売エリア：全国

みんなしゅ～ご～!たまごサラダロール

「たまごっち」たちが大集合した、しっとり食感のコッペパンに、こくのあるたまごサラダを絞った優しい味わいのロールパン。

価格：149.04円

発売日：11月12日(木)～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

たまごっちのチーズ肉まん

まるでまんまるな「べびまるっち」のような中華まんに、ランダムで4種類の「たまごっち」たちのデザインが入っている。とろ～りチーズと肉まんを組み合わせた数量限定の中華まん。

価格：198.72円

発売日：11月10日(火)～順次

販売エリア：全国

みみっち大好き野菜スティック おろしりんご入りにんじんの香味マヨ

フルーティーな香味マヨソースで食べる、「みみっち」も大好きな野菜スティック。「とことこヤング」の色をイメージした黄色い玉子を組み合わせた。

みみっち大好き野菜スティック おろしりんご入りにんじんの香味マヨ(429.84円)

価格：429.84円

発売日：11月11日(水)～順次

販売エリア：全国

セブンプレミアム おやじっちの屋台おでん

「おやじっち」が営むおでん屋台のおいしいおでんをイメージ。5種の具材にだしの旨みがしみこみ、ほっとする味のおでん。

セブンプレミアム おやじっちの屋台おでん(429.84円)

価格：429.84円

発売日：11月12日(木)～順次

販売エリア：全国

対象商品購入で、「たまごっち」限定グッズがもらえる!

対象のお菓子やアイス、ドリンクなどを購入すると、先着で「たまごっち」限定グッズをプレゼントする。

ガム

実施期間：11月12日(木)～ ※景品が無くなり次第終了

対象商品：以下対象商品を同時に3個購入(組合せ自由)

景品：スライダーポーチ

数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚(※好きなデザインを選べる)

対象商品

スライダーポーチ

アイス

実施期間：11月12日(木)～ ※景品が無くなり次第終了

対象商品：以下対象商品を同時に2個購入(組合せ自由)

景品：クリアカード

数量：1店舗につき全5種、各3枚 先着15枚(※好きなデザインを選べる)

対象商品

クリアカード

ドリンク

実施期間：11月17日(火)～ ※景品が無くなり次第終了

対象商品：以下対象商品を同時に2本購入(組合せ自由)

景品：ごっちカード

数量：1店舗につき全6種、各8枚 先着48枚(※好きなデザインを選べる)

対象商品

ごっちカード

スナック

実施期間：11月19日(木)～ ※景品が無くなり次第終了

対象商品：以下対象商品を同時に2個購入(組合せ自由)

景品：ステッカー

数量：1店舗につき全4種、各6枚 先着24枚(※好きなデザインを選べる)

対象商品

ステッカー

たまごっちLINEキャンペーン

キャンペーン期間中、セブン‐イレブンの店舗を巡って二次元コードを読み取る、または店舗で550円(たばこを除く)以上購入するとポイントが貯まり、デジタルシールを集める「たまごっちLINEキャンペーン」を実施する。全50種からお気に入りのたまごっちデジタルシールを集め、自分だけのオリジナル画像を作成できる他、完成した画像をダウンロードして楽しむことも可能。

さらに、デジタルシールを集めて、オリジナルペアパジャマや無料クーポンが抽選でもらえる。

たまごっちLINEキャンペーン

実施期間：2026年11月13日(金)～12月2日(水) ※20日間限定

参加方法：

セブン‐イレブン公式LINEを友だち追加(初回のみ) ポイント獲得方法(来店で1ポイント獲得、対象商品購入で3ポイント獲得 ポイントを使ってデジタルシールと交換 台紙を選び、シールを貼って自分だけのオリジナル壁紙を作成 オリジナル壁紙を画像としてダウンロード・印刷

完成したオリジナル壁紙の画像をダウンロードし、必要に応じてネットプリントで印刷したり、Xでシェアできる。

「たまごっちデジタルシール」でさらに限定グッズが当たる抽選も

獲得した、たまごっちデジタルシールの数に応じて応募券を獲得できる。全50種類をコンプリートすると、合計3回応募可能となる。

抽選期間：2026年11月13日(金)～12月8日(火)

オリジナルペアパジャマ(300名計600着)

今回限定のオリジナルデザインのパジャマ。寝る時も「たまごっち」たちと一緒に過ごせる、かわいらしいアイテム。

コラボ商品またはスイーツ無料クーポン(3000名)

対象の「たまごっち」コラボ商品または、対象の税抜450円以下のオリジナルスイーツに使える無料クーポン。

『たまごっち』 セブンマイルプログラムでオリジナルグッズに交換!

貯まったセブンマイルでオリジナルグッズに交換可能。先着と抽選で合計2アイテムを用意しており、抽選に外れた場合もオリジナル壁紙が必ずもらえる。

実施期間：2026年11月18日(水)～2026年12月2日(水)

オリジナルエコバック(ポーチ付き)

オリジナルエコバック(ポーチ付き)は、先着3000名・1480マイルで交換できる。交換は2026年11月18日(水)10:00から以下サイトより受付開始する。

セブンマイルプログラム オリジナルダイカットタオル(当選人数100名・50マイルで抽選に参加)

セブンマイルプログラム オリジナルダイカットタオルは、まめっちをデザインしたオリジナルダイカットタオル。50マイルで抽選に参加でき、当選人数100名。抽選への参加は1人1回ずつ。抽選は2026年11月18日(水)10:00から以下サイトより受付開始。

セブンマイルプログラム オリジナルダイカットタオル(当選人数100名・50マイルで抽選に参加)

セブンマイルプログラム オリジナル壁紙(1種)

ダイカットタオルの抽選に外れた場合も、今回限定デザインのオリジナル壁紙が必ずもらえる。

セブンマイルプログラム オリジナル壁紙(1種)

公式Xフォロー＆引用ポストキャンペーン

セブン‐イレブン・ジャパン公式Ｘをフォローし、対象の投稿に指定のハッシュタグ(「#セブンイレブンで発見たまごっち」) (「#セブたま」)とコメントをつけて引用ポストした方の中から抽選で50名様にオリジナルプレゼントが当たるキャンペーンを実施。

さらに期間中に毎日投稿される対象の投稿を合計3回以上アクションしていただいた方全員に、アクション回数に応じてオリジナル壁紙(全5種類)をプレゼントする。

実施期間：11月13日(金)～11月19日(木) ※7日間

11月発売の「Tamagotchi Paradise - Neon Planets」でななチキをゲット!

「たまごっち」30周年を記念し、「Tamagotchi Paradise - Neon Planets」とのタイアップ企画を実施。11月21日に、セブン‐イレブン・ジャパン公式Xから投稿するショップコードを、お手持ちの「Tamagotchi Paradise - Neon Planets」に入力すると、たまごっちのデバイス内で「ななチキ」がゲットできる。

「Tamagotchi Paradise - Neon Planets」ななチキをゲット

『たまごっち』 限定ポストカードが店内マルチコピー機で印刷できる!

「コンテンツプリント 『たまごっち』」として、店内のマルチコピー機で「たまごっち」の30周年を記念した限定デザインポストカードを販売する。

コンテンツプリント 『たまごっち』

価格：ハガキ 200円/枚

販売期間：2026年11月23日(月)～2026年12月31日(木)

ポストカードデザイン：全8種

限定たまごっちや「たまごっち」一番くじも

一番くじをはじめ、「たまごっち」の関連商品を他にも多数販売する。 セブン-イレブン限定商品の一例

オリジナルたまごっちグルメスター (セブン-イレブン限定)

30周年記念アートを使用した限定デザインのたまごっち。

価格：2,800円(3,080円

発売日：11月13日(金)～順次

販売エリア：全国

たまもりしーるリフィルグルメのわくせいセット (セブン-イレブン限定)

貼ってはがせるぷっくりシールとリフィルのセット。30周年記念アートを使用。

価格：638円

発売日：11月13日(金)～順次

販売エリア：全国

一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～

フェアに合わせて、一番くじも発売予定。たまごっち×12星座アートが楽しめる、一番くじならではの実用的な豪華賞品が揃う。

一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～

価格：781円

発売日：11月21日(土)～順次

販売エリア：全国

セブンネットショッピングでも限定商品を販売

「セブンネットショッピング」ではコーヒーブランド「Kalita(カリタ)」とのコラボレーション商品を販売。手挽き「コーヒーミル」、波佐見焼のコラボレーションから生まれた「カリタ式三つ穴ドリッパー」「マグカップ」を受注販売する。

予約販売期間：2026年11月10日(火)11:00～2026年12月13日(日)23:59

ラッピング店舗の実施

本フェアの開催にあわせ、たまごっちの装飾を施した「ラッピング店舗」を全国3店舗で順次展開する。

実施店舗・開始日

セブン-イレブン中野鍋横店(東京都)：2026年11月13日(金)～

セブン-イレブン南7条店(北海道)：2026年11月13日(金)～

セブン-イレブン大阪中之島6丁目店(大阪府)：2026年11月14日(土)～

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