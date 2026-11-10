2026年11月のセブン‐イレブンでは、「一番くじ HUNTER×HUNTER CHMERA ANT ②（再販売）」「一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～」が発売されます。

約100cmの巨大な「ゴン～成長ver.～」がラストワン賞に登場する『HUNTER×HUNTER』や、「たまごっち×12星座」をテーマにした新作一番くじなど、注目のラインアップをチェックしていきましょう。

約100cmの“ゴンさん”が再登場! 一番くじ HUNTER×HUNTER CHMERA ANT ②（再販売）

「一番くじ HUNTER×HUNTER CHMERA ANT ②（再販売）」は、11月14日よりセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなどで順次発売予定。価格は1回790円です。

2025年8月に発売された「一番くじ HUNTER×HUNTER CHMERA ANT ②」の再販売で、『HUNTER×HUNTER』の「キメラアント編」に登場するキャラクターたちを立体化。A賞からF賞まで、メルエムやネテロ、ゴン、キルア、ネフェルピトーらのMASTERLISEフィギュアがそろいます。

主な賞品

A賞 メルエム MASTERLISE

キメラアントの王・メルエムを約23cmで立体化したMASTERLISEフィギュアです。

B賞 ネテロ MASTERLISE

ハンター協会会長のネテロを約22cmで立体化したMASTERLISEフィギュアです。

C賞 ゴン MASTERLISE

ゴンを約10cmで立体化したMASTERLISEフィギュアです。

D賞 キルア MASTERLISE

キルアを約21cmで立体化したMASTERLISEフィギュアです。

E賞 ネフェルピトー MASTERLISE

王直属護衛軍のひとり、ネフェルピトーを約24cmで立体化しています。

F賞 シャウアプフ/モントゥトゥユピー MASTERLISE

王直属護衛軍のシャウアプフとモントゥトゥユピーがミニサイズのフィギュアで登場。シャウアプフは約6cm、モントゥトゥユピーは約7cmです。

このほか、G賞「ラバーコレクション」、H賞「ステーショナリーアソート」、I賞「ストラップ付きフォンタブ/ネックストラップ＆ステッカーアソート」もラインアップされています。

ラストワン賞は「ゴン～成長ver.～ MASTERLISE EXTRA」

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞は、「ゴン～成長ver.～ MASTERLISE EXTRA」。キメラアント編で見せた成長した姿のゴンを、約100cmという圧巻のサイズで立体化しています。

たまごっち×12星座! 一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～

「一番くじ Tamagotchi ～夜空で発見!?12星座とたまごっち～」は、11月21日よりセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなどで順次発売予定。価格は1回781円です。

2026年に30周年を迎えた『たまごっち』と12星座をテーマにした一番くじ。星空や星座をモチーフにしたデザインで、インテリアや食器、ポーチ、コレクションアイテムなど、日常で使える賞品がそろいます。

主な賞品

A賞 流れ星キラリ★ブランケットinクッション

たまごっち×12星座のアートが楽しめるブランケットinクッションです。ストラップには流れ星のデザイン。クッションの中には丸形のブランケットが入っています。

B賞 星空を見上げよう★まめっちスタンドミラー

まめっちのフィギュア付きのスタンドミラー。トレイはたまごっち型でアクセサリー等の小物入れに使用できます。

C賞 一番星★まるっちボウル

一番星まるっちの陶器製ボウルです。側面には12星座のデザインが。

このほか、D賞「ぬいぐるみマスコット」、E賞「マグカップ」、F賞「メタルチャーム」、G賞「ラバーコレクション」、H賞「12星座しーる」、I賞「たまご型トランプ」などもラインアップされています。

ラストワン賞は「お星さまといっしょ★まめっちぬいぐるみ」

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞には、お星さまに乗ったまめっちのぬいぐるみが登場。存在感のあるサイズで、ふわふわの生地がとってもかわいいアイテムです。

11月のセブン‐イレブンでは、『HUNTER×HUNTER』キメラアント編の人気一番くじが再登場するほか、30周年を迎えた『たまごっち』の新作一番くじも発売。フィギュアから実用雑貨まで、それぞれ異なる魅力を楽しめるラインアップとなっています。