トイレでの排便が苦手な5歳の息子のために、母親が考えたのはオムツに穴を開けるという方法だった。少しずつ穴を広げていった結果、息子は思いがけない姿でトイレに座るように。8日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で紹介された33歳女性の子育てエピソードに、安住紳一郎アナウンサーも感心した。

安住紳一郎アナウンサー

オムツを外すと「できない、嫌だ」と泣いてしまう5歳息子

この日のメッセージテーマは「苦手なこと」。群馬県に住む33歳の女性から、5歳の息子のトイレトレーニングにまつわる投稿が寄せられた。女性によると、息子はトイレで排便することが苦手。3歳頃から“小”はできるようになったものの、“大”はなかなかできなかったという。

そこで母親は、まずオムツをはいたままトイレに座らせ、その中で排便する練習を始めた。すると、意外にもあっさり成功。次の段階に進もうと、「じゃあ次はオムツなしでしてごらん」と声をかけた。

ところが、息子は「できない、嫌だ」と泣いてしまう。オムツがあればできるのに、外すと怖がってしまう。母親はどうすれば安心してもらえるのか、考えを巡らせた。

少しずつ穴を広げ、最後に残ったのは…

次に試したのは、オムツに穴を開ける方法だった。穴を隠しながら、いつも通りのオムツだと思わせてはかせると、こちらも成功。排便は穴を通って便器に落ちるため、オムツをはいている安心感を保ちながらトイレを使うことができた。

ただ、紙オムツに穴を開けると、中の吸収材が床に散らばってしまう。掃除が大変だったため、今度は布オムツに穴を開けることにした。すると、またしても成功したという。

母親はさらに、少しずつ穴を広げていった。やがて前も後ろも丸見えになるほど大きな穴になり、もうオムツは必要ないのではないかと思うように。しかし、いざ外そうとすると、息子は「嫌だ、できない、怖い」と泣いてしまう。

そこで母親は、思い切ってオムツのウエスト部分のゴムだけを残し、それ以外をすべて切り落としたものを用意した。さすがに難しいかもしれないと思いながらはかせてみると、息子は「安心、安心」と口にし、ウエストのゴムだけを身につけた状態で排便できたという。

その姿に、母親は笑うのを必死で我慢。息子のプライドを傷つけないよう、「良かったね」と声をかけ、そっと見守った。

3カ月経った現在も続く習慣

ところが、この出来事には続きがあった。母親によると、ゴムだけのオムツで排便できるようになったのは3カ月前。それから現在に至るまで、息子はまだウエストのゴムだけをはいているという。

一連の微笑ましいエピソードにスタジオは爆笑。安住アナは、ウエストの周囲に何かがあることで安心するのではないかと推測し、「気持ち分かるね」と理解を示した。オムツの面積が少しずつ減り、最後にはゴムだけになった過程を振り返ると、中澤有美子アナは「ママの工夫に脱帽です。本当に素晴らしいね!」と称賛。母親が息子の気持ちに寄り添いながら重ねてきた試行錯誤に、2人とも感心しきりだった。