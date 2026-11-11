全国内航タンカー海運組合は10月21日、佐賀県唐津市の唐津港で内航タンカーの見学会を開催した。また同日、国立唐津海上技術短期大学校で学生向けの企業説明会も実施した。

内航タンカー船員の理解を深めるために

内航タンカー組合では、船員養成学校の学生を対象に、内航タンカー船員への理解を深めてもらうとともに、内航タンカーのPRを図るため、全国で見学会を実施している。10月21日には唐津港にて、国立唐津海上技術短期大学校の1年生35名を対象に、内航タンカーの見学会と船会社による説明会を開催した。

越智船員対策委員長より開会挨拶

見学会は、唐津港公共岸壁妙見ふ頭3号岸壁に係留された「第8明神丸」にて実施。「第8明神丸」は、明神海運が所有し、旭タンカーが運航する2,000kl型の黒油タンカーだ。

時折強い雨が降る中、学生たちは内航タンカーの甲板設備、船橋、機関室、居住環境などを見学。「第8明神丸」で働く乗組員から直接説明を受けることで、内航タンカーの職場を肌で感じ取った。

バルブを操作し油の積み込みをイメージ

漏油防止徹底の工夫を理解

監視システムの説明を受ける学生

司厨長から献立構成や食材の仕入れを聞く

機関室での作業を学ぶ

テレビ局のインタビューを受ける女子学生

26社が参加する企業説明会も実施

また、内航タンカー関連企業26社が参加する説明会も同日に実施された。船員として就職した際の職務や乗船期間、休暇、船員になるための心構えなどについて説明を受けたのち、質疑応答や意見交換を通じて、学生たちは船員という職業へのイメージを膨らませた。

参加会社26社、学生35名との説明会・質疑応答の様子

参加会社へ学生から質問

船員を目指して就職活動を行う学生たちにとって、タンカー見学を通じて実際の職場を知り、企業から直接説明を受けることは、船員として働くイメージを具体化し、就職後のミスマッチを防ぐための貴重な機会と言えるだろう。