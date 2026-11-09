出場枠を懸けた最終決戦が開幕！ スギちゃん＆秋田ガラパゴス麻子記者が語る「競輪祭」と「女子王座戦」の注目点

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務め、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”をコンセプトに、さまざまな話題を届けています。

11月から初めての人にもわかりやすく競輪の魅力を伝える「スカロケ競輪部」が、1ヶ月限定で復活。11月2日（月）の放送では、ワイルド部員・スギちゃんとサンケイスポーツ競輪担当記者でスカロケ競輪部・顧問の秋田ガラパゴス麻子さんがゲストに登場。競輪祭と女子王座戦の見どころについて話を伺いました。

◆「KEIRINグランプリ」を懸けた最終決戦がスタート

11月18日（水）から23日（月）にかけて開催される「第68回 朝日新聞社杯競輪祭」と「第4回 競輪祭女子王座戦」。スカロケ競輪部では、全4回にわたって本大会を特集します。今回からはラジオ放送に加え、公式YouTubeチャンネルでの同時生配信もスタート。映像でも番組を楽しめると知ったスギちゃんは、「一気に緊張感が（笑）」と普段の収録との違いに思わず背筋を伸ばします。

番組ではまず、解説の秋田さんが「第68回 朝日新聞社杯競輪祭」について紹介。年間6回開催されるGIレースの最終戦であり、「数あるGIのなかでも最もドラマチックで熱い、最終決戦の場」と大会の重みを語ります。

本大会の結果をもって、年末の大一番「KEIRINグランプリ2026」に出場する9名が決定。やしろ本部長も「1年間の集大成であり、グランプリへ向けた最後の天王山」と熱を込めました。

そして注目はスギちゃんのレース予想。昨年は大波乱の展開で秋田さんも的中を逃したと振り返るなか、スギちゃんは「そのあたりも踏まえて、私、だいぶ変わりましたんで！」と自信をのぞかせます。

しかし、やしろによると、以前のスギちゃんは「ワイルド部員」として独自の予想を展開していたものの、番組後半には「シンプルに強い選手しか言わなくなる」という変化があったとの指摘が。これに対しスギちゃんは、「そりゃそうでしょう！ 当てないと（スタジオが）変な空気になってさぁ」と、プレッシャーから堅実な予想にシフトしていった舞台裏を明かし、笑いを誘いました。

◆スギちゃんの予想は的中率アップなるか？

続いて、秋田さんが「第4回 競輪祭女子王座戦」の見どころを解説。本大会は2026年を締めくくるガールズGIレースで、選抜された28名の選手が出場し、優勝者には年末の「ガールズグランプリ2026」への出場権が与えられます。

ガールズケイリンならではの見どころについて、スギちゃんは「ガールズはライン（選手同士の連携）がないですからね」とコメント。男子レースとは一味違う、個々の力がぶつかり合うスピード感あふれる展開にも期待が寄せられます。「第68回 朝日新聞社杯競輪祭」は11月18日（水）〜23日（月）の6日間、「第4回 競輪祭女子王座戦」はその前半3日間にわたり、いずれも小倉競輪場のナイターレースとして同時開催されます。

番組にはリスナーからも温かい声が到着。「期間限定ですが、『スカロケ競輪部』が復活してくれて、スギちゃんとガラパゴス麻子さんの声がまた聴けるのが嬉しいです。元気が出ます！」という40代女性からのメッセージに、スギちゃんは「嬉しいですね、ありがとうございます！」と笑顔で感謝を伝えました。やしろ本部長も、開催に向けて番組全体で盛り上げていきたいと意気込みます。

久しぶりのスタジオ出演となったスギちゃんは、「本当に久しぶりだったものですから、ちょっと緊張しました（笑）」と本音を吐露。月1回放送だった前回とは異なり、今回は本番に向けて毎週情報を届けていく構成です。直前までレース情報を追いながら予想を組み立てられる展開に、やしろも期待を寄せています。

「的中率は上がってくると思います！」と自信を見せるスギちゃん。前回は的中賞品が自転車だったことにも触れ、今回のご褒美にも期待を膨らませます。秋田さんも「進化した“ニュー・スギちゃん”の予想を私も楽しみにしています」とエールを送り、スタジオは期待感に包まれました。

今回のレースや競輪についての詳しい情報は、競輪選手・レース情報メディア「けいりんマルシェ」で確認できます。なお、競輪・オートレースの売上の一部は、機械工業の振興や社会福祉などに役立てられています。

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X：@Skyrocket_Co