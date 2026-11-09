Mrs. GREEN APPLE史上初の5冠達成！ 藤澤涼架が喜び「頑張ってて良かった」大森元貴ソロ曲も受賞、「MTV VMAJ 2026」ほか10月の活動を総振り返り

3人組バンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月2日（月）の放送では、Mrs. GREEN APPLEの最近の活動について報告。ファンクラブツアー「Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”」の東京公演や、「MTV VMAJ 2026」での史上初となる5冠達成、NHK「SONGS スペシャル」への出演など、10月の活動を振り返りました。（※放送当時の内容です）＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：はい、こんばんは！ 藤澤涼架です！ ミセスLOCKS!です！ 11月に突入しました！ 1年あっという間だった〜って、まだ終わってないけど！ もう11月なんだ！ 信じてない！明日は祝日！ 文化の日ですって。学校とかお休みなのかな？ 質問！ 突然お休みが来たら、みんなは何をしますか？ 僕、最近分からなくなっちゃって。ちょっとした時間が突然もらえるみたいな瞬間、急にお休みになりましたとか、急にスケジュールがリスケになりましたみたいなときに、「わっ！ 時間できた！ あれもやりたいな、これもやりたいな」って考えていたら、1日終わるみたいなことがあります！さあ、Mrs. GREEN APPLEですけれども、先週「FANCL SKIN MATE」の発表会に登場させていただきました！ 新CMも公開されました！ 引き続き「ケセラセラ」が起用されています。うれしいです！ ありがとうございます！

Mrs. GREEN APPLEが肌専門のAI「FANCL SKIN MATE」ローンチ発表会に登壇させていただきました💙 45年分の肌の知識とカウンセリング知見から生まれた、肌専門のAI「FANCL SKIN MATE」（ファンケル スキンメイト）皆さまもぜひお試しください✨ 新TVCM 「FANCL SKIN MATE Mrs. GREEN APPLEの相談」篇は10月27日(火)から順次放映予定です📺 一緒にぷくぷく赤ちゃん肌を目指しましょう👶🏻 ▼公式サイト https://t.co/cbWpVmX82k #ファンケルとミセスの新発表 #FANCL #ファンケル #MrsGREENAPPLE

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) October 27, 2026そして、10月28日、29日は「Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”」の東京公演が国立代々木競技場 第一体育館でありました！

🦇 ─── ⋆༺👻༻⋆ ─── 🦇 ⁡ Thank you!!! ⁡ Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour "SHADOWS" ⁡ TOKYO ⁡ 🦇 ─── ⋆༺👻༻⋆ ─── 🦇 ⁡ #MrsGREENAPPLE #MGA_SHADOWS https://t.co/tdiBLcDMkn

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) October 30, 2026そして！ 年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ 2026」にて、Mrs. GREEN APPLEが最多・史上初の5冠を受賞させていただきました！ 本当にありがとうございます！ 代々木でのライブ終了後に東京ドームへ駆け付けました！

「MTV VMAJ 2026」 "SHADOWS"公演後のサプライズ出演 ありがとうございました👑 ⁡ 最多・史上初の5冠、 そして3年連続での「Video of the Year」受賞 本当にありがとうございます。 応援してくれている皆さまのおかげで 素晴らしい賞を、今年もいただくことができました。 今後も皆さまに楽しんでいただける作品を届けていけたらと思います。 ⁡ ＜Mrs. GREEN APPLE＞ 🏆 『Brand New』 Video of the Year (最優秀ビデオ賞) 🏆 『Brand New』 Best Editing (最優秀編集賞) 🏆 『lulu.』 Best Alternative Video (最優秀オルタナティブビデオ賞) 🏆 『クスシキ』 Best Visual Effects (最優秀視覚効果賞) 🏆 『DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』 Best Live Production (最優秀ライブプロダクション賞) ＜#大森元貴 ソロ＞ 🏆『催し』【Best Dance Video (最優秀ダンスビデオ賞)】 ⁡ ▼「MTV VMAJ 2026」特設サイト https://t.co/0FSAfe8BXs ⁡ #MrsGREENAPPLE #VMAJ2026

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) October 30, 2026そしてそして、「Brand New」で大賞の【Video of the Year（最優秀ビデオ賞）】をいただきました！ うれしいですね！ こうやってたくさんの皆さんに、たくさんの形で楽しんでいただいて、そしてこうやって表彰していただけるっていうのは、僕たちも励みになりますし、頑張ってて良かったなって思います！そして、いただいた賞ですけれども、「lulu.」が【Best Alternative Video（最優秀オルタナティブビデオ賞）】、「クスシキ」が【Best Visual Effects（最優秀視覚効果賞）】、「Brand New」が【Best Editing（最優秀編集賞）】、そして5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」が特別賞【Best Live Production】！！大森元貴さんのソロ曲「催し」でも【Best Dance Video】を受賞しました！ すごいね！ ありがとうございます！

【NEWS🏆】 ⁡ 年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード「MTV VMAJ 2026」にて、 『催し』がBest Dance Video (最優秀ダンスビデオ賞)を受賞しました！👑 いつも応援してくださる皆さま、ありがとうございます✨ ⁡ 大森元貴が出演した「MTV VMAJ 2026」の模様が 11月15日(日)にMTVで放送・TELASAで配信されます。 皆さま、ぜひチェックしてください。 ⁡ 📺「MTV VMAJ 2026」 11月15日(日)19:30〜 ※MTVで放送・TELASAで配信となります ※大森元貴の出演時間は「MTV VMAJ 2026」特設サイトにてお知らせします ⁡ ▼「MTV VMAJ 2026」特設サイト https://t.co/WHxQZa68yd ⁡ #大森元貴 #VMAJ2026

— 大森元貴STAFF (@MotokiOhmori_ST) October 29, 2026NHK総合「SONGS スペシャル Mrs. GREEN APPLE」も放送されました！ 「Brand New」「共犯」「Variety」、そして「シンデレラ」と「lulu.」の2曲は初のオーケストラとのコラボで、東京フィルハーモニー交響楽団との共演でしたね！ 「共犯」「シンデレラ」はテレビ初披露でした！ どうでしたか？そして、トークコーナーでは大泉洋さん、コロッケさん、原菜乃華さん、そして「いきものがかり」の水野良樹さんがインタビュー出演してくださって、愛情のある質問とコメントをいただきました！ ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info