村上春樹と柴田元幸が語る翻訳の愉しみ「どう日本語に置き換えるかを考えるのは、難しいけどすごく楽しい」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」。11月3日（火・祝）は、特別番組として『村上RADIO「翻訳夜話」スペシャル～音楽で仮定法を学ぶ～』をオンエア。今回は早稲田大学国際文学館の開館5周年を記念し、10月1日に小野記念講堂で開催された公開録音イベントの模様をお届けしました。

盟友である翻訳家の柴田元幸さんを迎え、進行役の坂本美雨さんとともに「音楽で仮定法を学ぶ」をテーマに白熱の翻訳談議を展開。ビーチ・ボーイズやエディット・ピアフなどの名曲に乗せて英語表現のニュアンスを紐解いたほか、方言・スラングの訳し方やAI時代における翻訳の未来、参加者からのQ&Aまで、言葉と文学の魅力が詰まった贅沢な時間となりました。

この記事では、後半1曲とエンディングトークのパートの模様を紹介します。

美雨）春樹さんは、（最初の小説の冒頭を）英語で書いて日本語にしたんですよね？

村上）最初の『風の歌を聴け』を書いたときは、まず英語で書いてそれを日本語に移し替えて、その文章のリズムで残りを日本語で書いている。

美雨）最初から日本語で書いているのとは違うリズムを求めてそうされた？

村上）日本語って言葉を知りすぎてるんですよね。だから英語で書くと文章も短くなるしボキャブラリーも少なくなるじゃない。そういうふうにして書くと、すごくものを書きやすかったんですよね。難しい言葉を使ってややこしい文章を書こうと思うと書けない。でも（英語で書いて訳したのは）最初の部分だけ。あとはこういう感じで書いていけばいいんだなと思って日本語で書いていけたんです。

美雨）それが春樹さんのリズムになったんですね。

村上）リズムってすごく大事なんですよ。音楽家で文章を書く人もいるし、絵描きさんで文章を書く人もいるんだけど、音楽家の文章ってリズムが流れるのね。絵描きさんの文章は止まっていてすごく描写がうまい。リズムの取り方はそれぞれ違う。

美雨）なるほど。それを訳しているときはそのリズムに自分もなるから、ちょっとしゃべり方とかも似てきたりしませんか？ それはないか。

村上）ちょっとそれはないな。でもね、スコット・フィッツジェラルドの文章のリズムとトルーマン・カポーティの文章のリズムは全然違うんです。それをどういうふうに日本語に置き換えるっていうのはすごく楽しい。難しいけど面白い。フィッツジェラルド、難しいですよね。

柴田）そうですね。アメリカ英語じゃない感じがします。僕はアメリカの小説を訳すのが大半なのですが、翻訳するのに語彙を豊かにするにはどうしたらいいですかみたいなこと聞かれるんだけど、少なくとも現代アメリカ小説を訳す上で語彙を豊かにする必要ってほとんどないっていうか、むしろ原文にない背伸びした言葉とか抽象的な言葉が混じるのを排除していく方が大事なんです。その中でフィッツジェラルドは結構抽象語も使って、そのあたりがイギリス的だというのも乱暴ですけど、そこにリズムとしてはアメリカ的なリズムが結構混じっている感じがします。そういうふうな分け方はよくないかもしれないけど。

村上）面白いのは、僕はフィッツジェラルドとカポーティが好きなんだけど、彼らの文体からほとんど影響を受けてないんですよね。彼らの文体はすごく華麗で、持って回った文章があるんだけど、僕はそういう文章を書かない。でも翻訳するのは好きなんですよね。

◆Nina Simone「That's All I Want From You」

＜ニーナ・シモンがかかる＞

村上）ニーナ・シモン、That's All I Want From You（私があなたに望むのは）。とても美しい歌で歌詞も素敵です。

柴田）ニーナ・シモンって言葉をポッポッポッとほとんど無造作に放っていくような感じがね、歌い上げるというような感じじゃなくてそこが素晴らしいですね。

村上）簡単に来ては帰っていく一日じゃなくて、継続的に少しずつ愛が育っていく日々を私が望むんだという、気持ちがすごくこもった歌だと思います。すごく好きなんです、この歌。

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村上）「村上RADIO 翻訳夜話スペシャル ～音楽で仮定法を学ぶ～」、仮定法の音楽、いかがでしたでしょうか。柴田さんの解説、すごくわかりやすかったですね。世界で一番受けたい授業とまではいかずとも、東京23区で一番受けたい授業でしたね。そして、いつも素敵なサポートをしてくれる坂本美雨さんにも感謝です。

そして村上RADIO、11月はビートルズの「ホワイト・アルバム、ほぼ半分カバー」というのをやります。

それではまた。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO「翻訳夜話」スペシャル～音楽で仮定法を学ぶ～

放送日時：2026年11月3日（火・祝） 14:00～15:55

出演：村上春樹、柴田元幸、坂本美雨

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/