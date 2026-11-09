Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 『ボンボンドロップシール』のお気に入りは？「『GOOD DAY』の世界観にも通ずる」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。今回の放送では、リスナーから届いた、ぷっくりとした立体感と水滴のような透明感が特徴のシール「ボンボンドロップシール」（通称：ボンドロ）に関するメッセージを紹介。藤澤がMrs. GREEN APPLEとコラボレーションした全4種類のボンドロを紹介し、自身のお気に入りを明かしました。＜リスナーからのメッセージ＞藤澤先生こんばんは！ 私は先日ローソンにボンドロを買いに行きました!! 4種類ともそろえることができました！ 藤澤先生のお気に入りシールはありますか？ ぜひ教えてほしいです！（兵庫県 14歳 女の子）＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：かわいい！（絵文字の）ハートもボンドロのシールみたいなかわいいやつ！ ありがとう！ボンドロ！ これ、すごいですよ！ ボンボンドロップシールの公式さんとのコラボレーションでございます！ これ、なかなかすごいのよ！ボンドロ自体が人気すぎて、ボンドロの公式さんとシールを作るとなると、なかなか大変というか、ボンドロさんもすごくお忙しいって言い方が合っているのか分からないけれども、このコラボレーションは奇跡でございますから、皆さん、たくさん楽しんでいただきたい！そんなボンドロですけれども、どれがいいかな〜？（実際にシールを見ながら）これ、みんな知ってた？ それぞれちゃんとコンセプトというか、名前があるんだよ！ いくね？緑色は「グリーン」です。黄色は「ミュージック」です。マイクとかいっぱい、レコードとかもあります！ そして、赤色は「パーティー」。そして、青色は「ファンタジー」。この「ファンタジー」、かわいいね！ ファンタジー、結構好きかも。『GOOD DAY』での世界観にも通ずるところがあって、藤澤は青色の「ファンタジー」が好きです！ みんなはどれが好きですか？＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info