「まるで磁石のように惹かれ」――。お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、Podcast番組『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』(毎週土曜17:00配信)で、不倫関係をやめられずに悩む30代女性に、自身の考えを伝えた。

不倫相手に娘がいると知り「罪悪感で息ができなくなるほど苦しい」

大久保佳代子

番組には、取引先の年上男性と不倫関係になって半年が経ったという30代後半の女性から相談が寄せられた。

もともと「根っからの不倫否定派」だったという相談者だが、男性とは「まるで磁石のように惹かれ」、現在では2人で部屋を借りて“第2の生活”を送るほどの関係に。そんな中、男性に娘がいることを知り、「雷に打たれたぐらい衝撃的でした」と明かす。

相談者自身には父親がおらず、結婚願望もないという。しかし男性に娘がいると知った瞬間、自分をその娘の立場に置き換えてしまったそうで、「大好きなお父さんが外で母親以外の女性と恋愛をしている。それは悲劇以外の何者でもないと思いました」と吐露。

「彼の家庭を壊したいわけでもなく、彼と添い遂げたいと思っているわけでもありません」としながらも、「罪悪感で息ができなくなるほど苦しいのに、ただやめることができない」と悩みを打ち明けた。

この相談に大久保は、「ちょっとなんか最後のは悲劇のヒロインっぽくない?」と率直にコメント。その上で、「今いいきっかけじゃない?」と、男性に娘がいると知ったことが関係を見つめ直す転機になるのではないかと語った。

そして、相談者が娘の立場に自分を置き換え、「娘さんかわいそうじゃない」と感じたことに触れ、「じゃあ離れなさいよ」とキッパリ。

一方、男性から「もう君がいないとダメだ。君なしの人生なんか考えられない」と言われ、離れられないという相談者の心情については、大久保も「求められてる感」が強い快感につながっているのではないかと推察。「麻薬と一緒ですね」と表現した。

それでも相談者が文章にすると冷静に状況を捉えられていることから、「この冷静な時間がどんどんこう、脳汁を吸い取って」「冷静になってほしいですけどね」と願っていた。