「今だったらしないですよ!」――浜辺美波が、宅配で届いた食べ物の保冷用の氷をグラスに入れて飲み、腹痛に見舞われた経験を明かす。10日放送の日本テレビ系『ザ!世界仰天ニュース』(毎週火曜21:00～)では、身近な食の危険を特集。浜辺がマネージャーとともに応援しているというモナキも4人そろって初登場し、食にまつわる失敗談や意外な経歴を語る。

浜辺美波

「今だったらしないですよ!」

今回は「身近な食の危険スペシャル」と題し、普段口にする食べ物に潜む思いがけない危険を紹介する。

スタジオでは、ゲストが食にまつわる失敗談を披露。浜辺は、非常に疲れていた日に宅配で食べ物を注文した際の出来事を振り返る。

届いた袋には、保冷剤の代わりとして氷が入れられていたという。ところが浜辺は、その氷をグラスに入れて水を注ぎ、飲んでしまったそう。その後、腹痛に襲われたことを明かし、「今だったらしないですよ!」と当時の失敗を振り返る。

浜辺美波、マネージャーと一緒にモナキを応援

スタジオには、4人組男性歌謡コーラスグループ・モナキのじん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.が全員そろって初登場する。

今年の新語・流行語大賞にノミネートされるなど注目を集めるモナキ。メンバーそれぞれの経歴も話題となり、工場勤務をしながらオーディションに応募したおヨネは、当時担当していた仕事について語る。

また、サカイJr.が「鉄道会社に勤めておりまして。そこで駅ビルですとか、あと駅ナカを作ったり」と明かすと、MCの笑福亭鶴瓶は「何でモナキやねん!」と驚く。

そんなモナキについて、浜辺は自身のマネージャーとともに応援していることを告白。以前からグループに関心を寄せていたことを明かし、今回の共演を喜ぶ。

モナキ・じんも酢の飲みすぎで腹痛に

モナキのメンバーも、食にまつわる失敗を語る。

小さい頃から「お酢がめちゃくちゃ大好きで」というじんは、深夜に親に隠れてキッチンで穀物酢をそのまま飲んでいたという。しかし、数日後に腹痛に襲われて病院へ。検査の結果、体内で思いがけない事態が起きていたことが判明する。

一方、おヨネは生の鶏刺しを食べて体調を崩した経験を告白。「ずっとトイレから出られないっていう状態がもう2、3日くらいずっと続いて…」と、その時の症状を振り返る。

また、辛い食べ物が好きだというケンケンは、「口は辛さに慣れてるんで大丈夫なんですけど」と前置きし、翌日のトイレ事情を打ち明ける。

VTRでは、牛肉100％のハンバーグを提供する人気店で発生したO157の集団食中毒を紹介。食べた5日後に腹痛と血便に襲われた女性のケースや、煮魚を食べた後に腹痛や嘔吐、足のしびれなどの症状が現れ、長期入院することになった女性の事例を取り上げる。

さらに、見た目や味に大きな変化がなかったアイスによって起きた食中毒も紹介。身近な食べ物に潜む危険に迫る。