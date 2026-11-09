抱っこひもメーカーのLUCKY industriesは、助産師らと開発した沐浴サポートソファ「Baby Bath Lounge Sofa」を10月30日に発売した。キッチンのシンクでも使え、価格は6,050円。2026年の「第20回キッズデザイン賞」を受賞した。

沐浴サポートソファ「Baby Bath Lounge Sofa」(パールグレー)

約7割のママが一人で沐浴、自社調査から開発した「Baby Bath Lounge Sofa」

同社が沐浴経験のあるママ164人に行った2026年の調査では、71.9%が週の半分程度以上を一人で沐浴させていると答えた。「赤ちゃんが滑ってすり落ちそうでこわい」「中腰での姿勢がつらい」「両手が使いにくく洗いづらい」「おしっこや汚れに慌ててしまう」といった悩みが多かったという。

同製品は、赤ちゃんの姿勢、洗う人の負担、衛生面に着目し、助産師とインダストリアルデザイナーの知見を取り入れて開発した。

沐浴時の負担や困りごとに関する同社のアンケート結果

両手で洗える「立体Cカーブ設計」と湯冷めしにくい「寝湯設計」

本体は赤ちゃんの丸みに沿うCカーブと、身体を受け止めるくぼみで支える「立体Cカーブ設計」で、すべり落ちの不安を減らし、両手を使って首まわりや脇まで洗えるとしている。素材は適度なやわらかさと断熱性のあるEPP(発泡ポリプロピレン)で、触れても冷たさを感じにくく、水はけがよく乾きやすい。

赤ちゃんが乗ると排水穴がふさがり、くぼみにお湯がたまる「じんわり寝湯設計」により、背中やおしりが温まりやすいという。体形によってはお湯がたまらない場合がある。急な排泄の際は赤ちゃんを少しずらすだけで、汚れたお湯を流せる排水構造も備える。

キッチンのシンクで立ったまま洗える「アウトバス対応」

浴室だけでなく、キッチンなどのシンクで使えるサイズに設計した。立った姿勢で洗えるため中腰になる時間を減らせるほか、タオルや着替え、保湿クリームを近くに用意でき、室温を調整しやすい場所で沐浴できる。夫婦で役割を分担しながら世話をしやすいとしている。同社の調査では、妊娠中のママ110人の63.6%が浴室以外で沐浴する「アウトバス」に興味があると答えた。

年間2,000組が利用するという産後ケアホテル「マームガーデンリゾート葉山」のアウトバス講座でも使われている。

Baby Bath Lounge Sofaの価格と販売先

ブランドは「LUCKY 1934」で、価格は6,050円。カラーはパールグレーで、対象月齢は新生児から寝返りがはじまる6カ月頃まで。本体サイズは約奥行57×幅33×高さ15cm。楽天市場の「ラッキーベイビーストア」で販売する。専用パッケージ入りで、出産祝いのギフトにも向くとしている。