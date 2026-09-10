冬の寒い日、お風呂いすに座った瞬間の「ひやっと」とした冷たさに、思わず身震いした経験はありませんか？せっかく温まりに来たのに、あの不快感で気分が台無しになることも。そんな長年の悩みを解決し、心から温まるバスタイムを叶えるのが、新素材EPP製お風呂いす「Warm＋」です。この記事では、私が実際に感じたその驚きの座り心地と、日々のお手入れを劇的に楽にする秘密を徹底解説。あなたのバスタイムもきっと劇的に変わるはずです。

もう「ひやっと」しない！バスタイム革命を起こす「Warm＋」の魅力

皆さんは、冬の寒い日、お風呂に入ろうとイスに座った瞬間の「ゾクッ」とした冷たさに、思わず身震いした経験はありませんか？せっかく温まりに来たのに、あの冷たい感触だけで気分が台無しになりますよね。

私も長年、この小さな不快感に悩まされてきました。しかし、今回ご紹介する新感覚のお風呂いす「Warm＋（ウォームプラス）」は、そんなバスタイムの「ひやっと」を根本から解決してくれる、まさに救世主のような存在です。

一体どんな魔法が隠されているのか、私が注目したポイントを深掘りしていきましょう！

「Warm＋」の核心に迫る！驚きの開発秘話と画期的な素材

この「Warm＋」の開発は、ある偶然の気づきから始まったというストーリーがとても興味深いんです。

開発元である株式会社石山は、長年「発泡プラスチック」製品を手掛けてきた専門メーカー。彼らが開発した既存の踏み台「Stecco」が、「軽くて扱いやすい」という本来のコンセプトとは別に、「足元がほんのり温かい」という予期せぬ特長を持っていたことが、「Warm＋」誕生のきっかけとなりました。

「この温かさを活かせないか？」

たった一つのひらめきから、手製モックアップの制作を6回、試作検証を11回にもわたって重ねるという、並々ならぬ情熱と技術が注ぎ込まれた結果、ついにこの画期的なお風呂いすが誕生したのです。

▲ やさしいお風呂いすWarm＋(ウォームプラス)

EPP素材の秘密：なぜ「ひやっと」しないのか？

「Warm＋」の最大の秘密は、その素材にあります。採用されているのは「EPP（発泡ポリプロピレン）」。

EPPとは、発泡スチロールの仲間ですが、もっと柔軟で耐久性に優れた発泡プラスチックの一種です。この素材の最大の特徴は、熱伝導率が極めて低いこと。つまり、熱を伝えにくい「断熱材」としても使われるほど高性能な素材なんです。

一般的なお風呂いすは、プラスチック製や木製が多く、冬場は冷え切っていますよね。そこに座ると、お尻の体温が一気にイスに奪われるため、「ひやっと」感じるわけです。しかし「Warm＋」はEPP素材のおかげで、お尻の熱を奪いにくく、座った瞬間から体温に近い「やさしいぬくもり」を感じられるというわけです。

▲ カラーは落ち着いたブラックとブラウンの2色展開

「Warm＋」がバスタイムを変える3つの特長

単に「温かい」だけではありません。「Warm＋」は、日々のバスタイムにおける「面倒くさい」や「不快」を、「快適」と「楽ちん」に変えてくれる工夫が満載です。

▲ Warm＋ 3つの特長

1. 体験を変える温もりと座り心地

先ほどお伝えしたEPP素材の力で、着座時のお尻の熱を奪わず、座った瞬間から快適な温もりを感じられます。これは、まるで浴室に自分専用の暖かいクッションがあるような感覚！

▲ 一般的なイスと比較して、お尻の温度が下がりにくいことがわかります。

さらに、座面はゆるやかなカーブ形状で、お尻全体をやさしく包み込むようにフィット。指で押せば沈むほどのクッション性も持ち合わせているため、硬いイスに座り続けるストレスから解放されます。座面高さも約305mmと、膝に負担がかかりにくいちょうど良い高さに設計されているのも、個人的に感動したポイントです。

▲ お尻にフィットするカーブ形状

▲ 押せば指が沈むほどの柔らかさ

▲ 理想的な座面高さで、立ち座りもスムーズに。

2. お風呂の「面倒」が「楽」になる魔法の軽さ

お風呂のイスって、意外と重くて動かすのが面倒だったりしませんか？掃除の時も持ち上げるのが億劫で、ついついそのままにしてしまいがち…。

「Warm＋」は、そんな浴室の「面倒」を劇的に軽くしてくれます。なんと、その重量はわずか約490g！一般的な樹脂製お風呂いすの約半分という驚きの軽さです。この軽さのおかげで、使う時も、お掃除する時も、置く時も、全ての動作がストレスフリーに。

▲ 片手でラクラク持ち上げられる軽さ

▲ 置くのも軽々

使用後もサッとシャワーで流すだけでOK。そして、驚くべきは収納性！お風呂の縁やシャワーフックに簡単に引っ掛けておくことができるんです。これなら、水切れもよく、浴室を清潔に保ちやすくなりますよね。

▲ お手入れも簡単

▲ 縁にかけて水切れもバッチリ

▲ シャワーフックにもピッタリ！

3. 軽さからは想像できない、抜群の耐久性

「軽くて柔らかい」と聞くと、「耐久性は大丈夫？」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、ご安心ください。Warm＋に使われているEPP素材は、車のバンパーの芯材にも使われるほど、高い衝撃吸収性と耐久性を誇る素材なんです。

▲ EPPの特性を分かりやすく解説

耐荷重は約100kg。第三者試験機関による厳しい座面試験をクリアしているため、毎日安心して使い続けられる信頼性も兼ね備えています。見た目からは想像できない堅牢さも、Warm＋の大きな魅力と言えるでしょう。

▲ 厳格な試験をクリア

▲ 自社でも徹底した品質管理

「やさしいお風呂いすWarm＋」製品概要とコスパ考察

ここまで「Warm＋」の魅力をたっぷりご紹介しましたが、気になる製品情報もまとめておきましょう。

: やさしいお風呂いすWarm＋(ウォームプラス) BR／BK

(外寸) 約350×285×高さ335mm

(座面) 約270×207×高さ305mm

: (BR)約490g (BK)約435g: 発泡ポリプロピレン (EPP): ブラウン / ブラック

▲ 製品仕様とカラー詳細

「お風呂いすにしては少し高め？」と感じる方もいるかもしれません。しかし、この価格で得られる「ひやっと」しない快適さ、お掃除の楽さ、そして何よりもバスタイムの質が向上することを考えると、私は断然「お値段以上」だと感じます。

ヒートショックのリスク軽減にも繋がり、毎日の習慣にストレスを抱えることなく過ごせるなら、これは単なるイスではなく、日々のQOL（生活の質）を高めるための賢い投資と言えるのではないでしょうか。

どこで手に入る？見逃せない先行販売情報！

この画期的なお風呂いす「Warm＋」は、2026年9月9日(水)よりMakuakeにて先行販売が開始されます！

Makuakeでの先行販売は、いち早くこの新しい体験を手にできるチャンスです。もしかしたら、先行販売ならではのお得な情報もあるかもしれませんので、ぜひチェックしてみてください。

先行販売後には、全国のホームセンターや各ECサイトでも順次販売される予定とのこと。

株式会社石山について：発泡プラスチックのプロフェッショナル

最後に、この素晴らしい製品を生み出した「株式会社石山」についても触れておきましょう。

株式会社石山は、1968年設立と半世紀以上の歴史を持つ、発泡スチロール製品の製造・販売を専門とする企業です。長年にわたる発泡プラスチック技術の蓄積と、偶然の気づきを製品化へと繋げる柔軟な発想力。その確かな技術と「暮らしに温かさをプラスしたい」という情熱が、「Warm＋」という形になりました。

「温かさ」という意外な特性から、私たちの日常をより快適にしようと試行錯誤を重ねる姿勢は、まさに職人技。彼らの技術と製品へのこだわりは、今後の製品開発にも期待が膨らみますね。

まとめ：バスタイムに「温もり」と「快適」をプラス！

「Warm＋」は、ただのお風呂いすではありません。冬の浴室の「ひやっと」を解消し、お風呂掃除の「面倒」を軽減する、まさにバスタイムの質を向上させる画期的なアイテムです。

EPP素材がもたらす温もりと座り心地、驚きの軽さ、そして確かな耐久性。これらの特長が、毎日のバスタイムをより快適で、心安らぐ時間へと変えてくれることでしょう。

「座った瞬間のひやっと」に悩まされてきた方、もっと快適なお風呂時間を過ごしたい方は、ぜひこの「Warm＋」を試してみてはいかがでしょうか。きっと、あなたのバスタイムが劇的に変わるはずですよ！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。