日本サッカー協会（JFA）は6日、今月のアメリカ遠征に臨むU－19日本代表のメンバーを発表した。
山口智監督率いるU－19日本代表は今月アメリカのアトランタへ遠征し、3つの国際親善試合を戦う。初戦となるU－19アメリカ代表戦は現地時間12日に行われ、その2日後にはU－19パラグアイ代表、さらに2日後にはU－19コロンビア代表と対戦する。
メンバー構成はJリーグクラブやその下部組織、大学でプレーする国内組が主体に。海外組はGK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）、⼭本天翔（ドルトムント／ドイツ）、瀬⼝⼤翔（FCコシツェ／スロバキア）、新川志⾳（シント・トロイデン／ベルギー）の4名となっている。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
渡邊麻舟（FC東京）
村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
松浦大翔（アルビレックス新潟U－18）
▼DF
田中玲音（東海大）
布施克真（筑波大）
中野陽斗（いわきFC）
鈴木楓（FC東京）
藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
▼MF
大倉慎平（京都産業大）
濱﨑健斗（ヴィッセル神戸）
山本天翔（ドルトムント／ドイツ）
長璃喜（川崎フロンターレ）
徳村楓大（FC町田ゼルビア）
瀬口大翔（FCコシツェ／スロバキア）
エドワード真秀（RB大宮アルディージャ）
姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）
小川尋斗（川崎フロンターレU－18）
▼FW
徳田誉（鹿島アントラーズ）
尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京）
新川志音（シント・トロイデン／ベルギー）
浅田大翔（FC岐阜）
吉田湊海（鹿島アントラーズ）