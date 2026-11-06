日本サッカー協会（JFA）は6日、今月のアメリカ遠征に臨むU－19日本代表のメンバーを発表した。

山口智監督率いるU－19日本代表は今月アメリカのアトランタへ遠征し、3つの国際親善試合を戦う。初戦となるU－19アメリカ代表戦は現地時間12日に行われ、その2日後にはU－19パラグアイ代表、さらに2日後にはU－19コロンビア代表と対戦する。

メンバー構成はJリーグクラブやその下部組織、大学でプレーする国内組が主体に。海外組はGK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）、⼭本天翔（ドルトムント／ドイツ）、瀬⼝⼤翔（FCコシツェ／スロバキア）、新川志⾳（シント・トロイデン／ベルギー）の4名となっている。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

渡邊麻舟（FC東京）

村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）

松浦大翔（アルビレックス新潟U－18）

▼DF

田中玲音（東海大）

布施克真（筑波大）

中野陽斗（いわきFC）

鈴木楓（FC東京）

藤井翔大（横浜F・マリノスユース）

▼MF

大倉慎平（京都産業大）

濱﨑健斗（ヴィッセル神戸）

山本天翔（ドルトムント／ドイツ）

長璃喜（川崎フロンターレ）

徳村楓大（FC町田ゼルビア）

瀬口大翔（FCコシツェ／スロバキア）

エドワード真秀（RB大宮アルディージャ）

姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）

小川尋斗（川崎フロンターレU－18）

▼FW

徳田誉（鹿島アントラーズ）

尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京）

新川志音（シント・トロイデン／ベルギー）

浅田大翔（FC岐阜）

吉田湊海（鹿島アントラーズ）