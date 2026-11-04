愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会（以下、アジアパラ）では、仲間と切磋琢磨したことがメダルにつながったと語る選手たちも少なくなかった。大会中にパラサポWEB取材班がSNS発信したエピソードをプレイバック。

ボッチャ・高橋和樹、因縁の地で大きな一勝！

開会式に先立ち、ボッチャの予選が名古屋市総合体育館（レインボーホール）で行われた。

10月17日、東京パラリンピック（BC3ペア）銀メダリストの高橋和樹が登場。

２度にわたるタイブレークの末、パリ2024パラリンピック金メダリストを破り見事な勝利を飾った。

報道エリアで開口一番「楽しかった」と充実感をにじませた高橋。

「ボールの精度とかプレーのチョイスとかそういったことよりも、この環境、この声援っていうのが勝ち切れた一番の要因」

実は、今大会の会場となった場所は、高橋にとって忘れられない場所だ。

かつて柔道の特待生として全国を目指していた高校２年生のとき、試合で頸椎を損傷する大ケガを負った、まさにその会場だった。

ケガで電動車いすの生活になり、人生は大きく変わったが、「30年ぶりにここに来た。こうしてボッチャをやっていて、また違う形で今の自分がある。感慨深いです」と振り返った。

高橋はその後、３位決定戦に進み、同じ韓国選手に勝利して銅メダルを獲得。ペア戦でも金メダルを獲得し、大会を笑顔で終えた。

10月24日のペア戦メダルセレモニー 高橋（左）と関根彩香photo by Atsushi Mihara車いすバスケットボール・鳥海連志、思い入れのある地で好スタート

10月16日、車いすバスケットボールの男子日本代表が初陣を飾る勝利を収めた。

エースの鳥海連志は、初戦の中国戦でスタメンに名を連ね、チーム最多の19得点を記録した。

決戦の地である愛知は、U25日本選手権の開催地だった。

鳥海もかつて優勝とMVPという成績を収め、日本代表選出のきっかけとなった思い出の場所でもある。

大会前には、「愛知の大会をきっかけに、こうして日本代表としてプレーできている。その愛知で行われる国際大会が、世界に挑戦するスタートとなれば」と語っていた。

前回のアジアパラで金メダルを獲得しているが、常にチャレンジャーという気持ちを持って毎試合挑みたい、という。

「あのときとメンバーも違う。プライドとプレッシャーを感じすぎず、全力でやる」

会場となったIGアリーナには、平日昼間にも関わらず多くのファンが訪れ、日本代表の戦いを見守った。

思い入れのある土地で好スタートを切り、日本代表は勢いそのままに勝ち進み、大会連覇を果たした。

10月16日のグループリーグphoto by Takamitsu Mifuneパラ自転車競技・杉浦佳子、 “第二の人生”スタートの地から“第三の人生”へ

“第二の人生”スタートの地で行われたロード種目で銀メダルを獲得。

静岡県のサイクルスポーツセンター内のサーキットで行われた女子個人ロードレース（C1-3）に出場した杉浦佳子。

ここは、10年前に趣味で出場したレース中に落車し、高次脳機能障害を負った、杉浦にとって決して忘れることのできない場所だ。

「実は、今回のゴール地点が私がクラッシュした場所なんです。ここが私のパラアスリート人生のスタート地点。私の第一の人生が2016年にここで終わって、障がい者となって第二の人生がスタートした」

ロードレースは東京2020パラリンピックとパリ2024パラリンピックで金メダルを獲得。

しかし、パリ大会の後、思いがけず強化指定選手から外れることに……。

「でも、それでよかったなと思っています。面白かった。自分でW杯へ行ってポイントを取って代表に舞い戻ってくる。そういう事例も作れたと思いますし」

レースでは、残り300mまで競り合うデッドヒートを繰り広げたが、惜しくも２着。

「銀メダルだったのは、第三の人生で金メダルを目指せということかな」

不屈のレジェンドは、涙の光る目で笑顔を見せた。

10月23日のロードレース後photo by Kazutaka Inoue

※本記事は、大会期間中にパラサポ公式SNSで発信したコンテンツを一部編集して掲載しています。

text by Asuka Senaga, Masae Iwata, Shigeki Masutani

key visual by AFLO SPORT