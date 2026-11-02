EVIDENTIAは10月30日、アイドル活動をしている人向けの確定申告支援サービス「アイドル確定申告」の提供を開始した。LINEでレシートや報酬明細を送信すると、AIが金額や内容を読み取り、収入・経費の記録や整理をサポートする。

レシートや報酬明細をLINEで送信、AIが読み取り・分類

ライブアイドルや配信者など、アイドルの活動スタイルが多様化するなかで、収入や経費の管理、確定申告への対応が課題の一つとなっている。報酬から差し引かれる源泉徴収税額の扱いや、家賃・レッスン着・スマートフォン料金といった支出を仕事と私生活でどのように按分して経費計上すればよいのかといった点に戸惑うアイドルも少なくないという。

「アイドル確定申告」は、そんな困りごとを解消する、アイドル向けの確定申告支援サービス。18歳以上でアイドル活動をしている人が対象で、LINE公式アカウントを友だち追加することで利用できる。ライブや撮影で使うメイク用品、レッスン着などをアイドル活動のために購入したら、レシートを撮影して送信すると、AIが金額や内容を読み取って分類してくれる。

事務所などから受け取る給与・報酬があれば、その明細を写真・PDFで登録できる。アイドル活動以外で得たアルバイト給与などの明細や年次の源泉徴収票にも対応。レシートが手元にない支払いは、「8月の家賃 7万円」のようにテキストで入力できる。

AIが読み取った内容は利用者自身で確認・訂正でき、必要に応じてLINE上の質問に答えながら記録を進められる。収入や経費の集計結果は、LINEの「まとめ」から確認できる。

日々の記録は無料、申告用データの作成は有料

サービスでは記録した内容をもとに申告用の出力データを生成できるが、確定申告書の作成やe-Taxなどでの提出は利用者本人が行う。税理士による個別の確認・税務相談・申告代行は含まれない。

登録料・月額料金は無料で、レシートや明細の登録、日々の記録・整理には料金がかからない。申告用出力データを生成する際には、1年度につき54,780円のシステム利用料が必要となるが、現在は43,780円の初年度キャンペーン価格が設定されている。

サービスの詳細は「アイドル確定申告」公式サイトで確認できる。