マネーフォワードは11月25日、同社初のAIネイティブプロダクト「マネーフォワード AI確定申告」の提供を開始した。同サービスは、AIがユーザーに代わって必要書類の内容を解析し、申告内容を作成。これにより、申告内容のチェックと書類提出(確定申告書類の作成・提出は、e-Taxや「マネーフォワード クラウド確定申告」などの利用が必要)のみで完結する、新しいユーザー体験を提供するという。

「マネーフォワード AI確定申告」の概要

新サービスは「AIではじまる、新しい確定申告」をコンセプトとしたサービス。AIがユーザーに代わって確定申告作業の大部分を担うことで、従来の確定申告のプロセスを効率化する。確定申告の初心者や会計知識に自信がない人でも確定申告を簡単に、楽に終わらせることができるため、心理的負担や作業時間を削減できるとのこと。

マネーフォワード 執行役員 マネーフォワードビジネスカンパニーCSOの山田一也氏は「従来から提供しているマネーーフォワード クラウド確定申告は法人向けに強みを持っている。会計知識があり、しっかり管理したい人や会計知識はあまりないが、しっかり管理したい人に利用されていた。ただ、会計知識がなく、できるだけ簡単に終わらせたいという人に対して、価値提供できていなかったため必要十分なシンプルなサービスとして、マネーフォワード AI確定申告を開発した」と経緯を説明した。

マネーフォワード 執行役員 マネーフォワードビジネスカンパニーCSOの山田一也氏

そのため、同氏が言及したように新サービスは、なるべく簡単・シンプルに確定申告を終わらせたい人に向けたAIネイティブな確定申告サービスとなり、。AIが領収書を解析してユーザーに代わって申告内容を作成するため、初心者や会計知識に不安を抱えるユーザーも安心して申告準備を進めることができるという。以下はデモ動画だ。

従来のクラウドサービスにAIを機能として組み込むのではなく、AIを最大限に活用することを前提に、プロダクトのコンセプトやユーザー体験を設計。領収書をアップロードするだけで、AI-OCRが書類を読み取り、その内容を元に生成AIが申告内容のデータを自動で作成し、ユーザーは完成した申告内容のチェックと、書類の提出のみで確定申告を完了できる。

また、取引ごとに「交際費」「交通費」などのカテゴリを表示し、判定理由を確認できることから、会計知識に不安を持つユーザーも判定のロジックを理解しながら、安心して申告準備を進められるとのこと。

今回は、サービス(β版)の一部機能を、トライアルとして無料提供し、今後は源泉徴収票、保険料・医療費控除書類への対応や金融サービスとの連携などの機能を順次追加してまいく。

β版無料トライアル内容は、領収書の読み取り、申告内容の自動作成(「AIおまかせ領収書整理」)、AIによる解析結果、判定理由の確認、・収支、純利益の自動計算となり、2026年1月には確定申告用明細ファイルのダウンロード機能の提供を予定。

また、源泉徴収票、保険料・医療費控除書類の解析・計算・反映と、スマートフォンからの撮影・アップロードは特許申請中。さらに、スマートフォン版アプリや申告書の作成・提出、銀行・金融サービスとの連携を検討している。