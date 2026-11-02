【岸和田市×長谷工コーポレーション】竹資源循環共生圏の構築に関する連携協定を締結

竹資源循環共生圏の構築に関する連携協定を締結

大阪府岸和田市（市長：佐野 英利 以下、「岸和田市」）と株式会社長谷工コーポレーション（代表取締役社長：熊野 聡）は、竹資源の有効活用を通じて岸和田市における地方創生に連携して取り組むため、「竹資源循環共生圏の構築に関する連携協定」を締結した。

岸和田市の豊富な地域資源である竹を有効活用することで、環境保全と経済循環の両立を図り、持続可能な地域の活力創出に貢献することを目的としている。令和９年には、竹資源循環を通じた地域経済の活性化を図るため、ゆめみヶ丘岸和田（岸和田市稲場町）に竹の加工工場が竣工する予定だ。



協定締結式

日時：令和８年10月27日（火曜日）11時00分

場所：岸和田市役所 新館２階 市長公室（大阪府岸和田市岸城町7番1号）

協定内容

（１）竹資源を活用した技術の開発及び加工拠点の整備運営に関すること

（２）循環型経済の構築に関すること

（３）脱炭素社会の実現に関すること

（４）ESD教育との連携に関すること

（５）その他、目的達成のために必要なこと

問い合わせ先

岸和田市総合政策部成長戦略課

未来投資担当 072-447-4056

各種リンク先

・岸和田市

・株式会社長谷工コーポレーション