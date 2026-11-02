マイナビは2026年10月30日、全国の企業と個人を対象とした「中途採用・転職活動の定点調査」の結果を発表した。調査は2026年10月1日～5日、従業員数3人以上の企業に所属する中途採用担当者840人と、全国の20～50代の正社員1,386人を対象に、外部パネルによるインターネット調査で行われた。

企業の中途採用実施率は45.1%、前月から0.8ポイント減

2026年9月の企業の中途採用活動実施率は45.1%となった。前月比では0.8ポイント減少した一方、前年同月比では5.4ポイント増加した。2026年1～9月の平均は43.5%で、2025年平均から3.5ポイント増加している。

2026年9月の企業の中途採用活動実施率

業種別にみると、「IT・通信・インターネット」が58.7%で最も高く、次いで「フードサービス」が47.8%となった。

業種別 2026年9月の企業の中途採用活動実施率

正社員の転職活動実施率は4.4%、30代が最も高い

2026年9月の正社員の転職活動実施率は4.4%だった。前月比で0.6ポイント、前年同月比で0.4ポイント増加した。2026年1～9月の平均は4.0%で、2025年平均から0.4ポイント増加している。

2026年9月の正社員の転職活動実施率

年代別では、30代が6.4%で最も高く、次いで20代が5.5%となった。

年代別 2026年9月の正社員の転職活動実施率

企業の書類選考で不通過となる理由は「必要なスキルの不足」が最多

直近1カ月間に企業が実施した中途採用活動について、各段階の平均人数・件数を尋ねたところ、応募者数は36.9人、書類選考通過数は19.1人、面接数は5.0件、一次面接実施者数は14.5人、最終面接実施者数は9.4人だった。また、内定数は7.4人、内定承諾者数は6.6人、入社数は6.4人となった。

直近1カ月間に企業が実施した中途採用活動について

応募者を書類選考で不通過とした理由では、「募集職種に必要なスキルが不足していた」が37.0%で最も多かった。

応募者を書類選考で不通過とした理由

求職者の選考辞退理由は「他社の選考を優先した」が最多

企業側に、求職者から伝えられた選考辞退・内定辞退の理由を尋ねたところ、「他社の選考を優先した」が32.2%で最も多かった。

一方、個人の直近の転職活動では、求人の平均閲覧数が23.9件、応募数が6.1件、面接数が2.5件、面接通過数が1.9件だった。内定獲得数は1.5件、内定辞退数は0.5件となった。

求人の平均閲覧数

求人に応募しなかった理由は「給与・年収」が最多

直近で閲覧した求人に応募しなかった理由では、「希望する給与・年収水準ではなかった」が12.9%で最も多かった。次いで「希望する仕事内容ではなかった」が11.0%となった。

直近で閲覧した求人に応募しなかった理由

また、面接前または面接後に選考を辞退した理由では、「給与・年収が希望と合わなかった」が24.5%で最多となった。次いで「仕事内容が希望と合わなかった」が23.8%だった。