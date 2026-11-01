2026／27明治安田J1リーグ第13節が10月31日と11月1日に行われた。

FC東京は仲川輝人とダニ・ゴメスが2得点ずつを挙げて、ファジアーノ岡山に4－0の完勝。サンフレッチェ広島も早々に退場者を出した水戸ホーリーホックに3－0で快勝した。FC町田ゼルビアはガンバ大阪とスコアレスドローに終わり、FC東京が首位に浮上した。

柏レイソルは小泉佳穂が古巣浦和レッズを相手に1ゴール2アシストの活躍を披露し、4－0で快勝。ヴィッセル神戸も武藤嘉紀が全3得点に絡んで名古屋グランパスに逆転勝利した。

鹿島アントラーズはエウベルの2得点などでセレッソ大阪を4－1で撃破。横浜F・マリノスは川崎フロンターレとのダービーマッチで4－2の快勝を収めた。

東京ヴェルディはV・ファーレン長崎に競り勝ち、2連勝で降格圏から脱出した。ジェフユナイテッド千葉はアビスパ福岡との直接対決を3－0で制して7試合ぶり白星となり、福岡は4連敗で最下位に後退。7連敗の水戸が19位に転落した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第13節

▼10月31日（土）

水戸ホーリーホック 0－3 サンフレッチェ広島

京都サンガF.C. 2－0 清水エスパルス

ファジアーノ岡山 0－4 FC東京

鹿島アントラーズ 4－1 セレッソ大阪

ヴィッセル神戸 3－1 名古屋グランパス

柏レイソル 4－0 浦和レッズ

▼11月1日（日）

横浜F・マリノス 4－2 川崎フロンターレ

ジェフユナイテッド千葉 3－0 アビスパ福岡

V・ファーレン長崎 1－2 東京ヴェルディ

FC町田ゼルビア 0－0 ガンバ大阪

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 FC東京（30／＋23）

2位 広島（29／＋22）

3位 町田（28／＋20）

4位 柏（28／＋10）

5位 神戸（26／＋9）

6位 鹿島（23／＋7）

7位 川崎F（22／＋5）

8位 横浜FM（21／＋6）

9位 浦和（21／－6）

10位 岡山（16／－6）

11位 名古屋（14／－6）

12位 C大阪（14／－10）

13位 清水（14／－12）

14位 京都（13／－6）

15位 長崎（12／－5）

16位 G大阪（12／－7）

17位 東京V（11／－11）

18位 千葉（10／－9）

19位 水戸（9／－13）

20位 福岡（7／－11）

◆■J1第14節の対戦カード

▼11月7日（土）

13:00 清水 vs 東京V

14:00 横浜FM vs 岡山

14:00 名古屋 vs 京都

15:00 FC東京 vs 鹿島

15:00 福岡 vs 長崎

16:00 柏 vs 川崎F

▼11月8日（日）

14:00 町田 vs 広島

14:00 神戸 vs 浦和

15:00 G大阪 vs C大阪

17:00 千葉 vs 水戸