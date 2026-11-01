2026／27明治安田J1リーグ第13節が10月31日と11月1日に行われた。
FC東京は仲川輝人とダニ・ゴメスが2得点ずつを挙げて、ファジアーノ岡山に4－0の完勝。サンフレッチェ広島も早々に退場者を出した水戸ホーリーホックに3－0で快勝した。FC町田ゼルビアはガンバ大阪とスコアレスドローに終わり、FC東京が首位に浮上した。
柏レイソルは小泉佳穂が古巣浦和レッズを相手に1ゴール2アシストの活躍を披露し、4－0で快勝。ヴィッセル神戸も武藤嘉紀が全3得点に絡んで名古屋グランパスに逆転勝利した。
鹿島アントラーズはエウベルの2得点などでセレッソ大阪を4－1で撃破。横浜F・マリノスは川崎フロンターレとのダービーマッチで4－2の快勝を収めた。
東京ヴェルディはV・ファーレン長崎に競り勝ち、2連勝で降格圏から脱出した。ジェフユナイテッド千葉はアビスパ福岡との直接対決を3－0で制して7試合ぶり白星となり、福岡は4連敗で最下位に後退。7連敗の水戸が19位に転落した。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J1第13節
▼10月31日（土）
水戸ホーリーホック 0－3 サンフレッチェ広島
京都サンガF.C. 2－0 清水エスパルス
ファジアーノ岡山 0－4 FC東京
鹿島アントラーズ 4－1 セレッソ大阪
ヴィッセル神戸 3－1 名古屋グランパス
柏レイソル 4－0 浦和レッズ
▼11月1日（日）
横浜F・マリノス 4－2 川崎フロンターレ
ジェフユナイテッド千葉 3－0 アビスパ福岡
V・ファーレン長崎 1－2 東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア 0－0 ガンバ大阪
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 FC東京（30／＋23）
2位 広島（29／＋22）
3位 町田（28／＋20）
4位 柏（28／＋10）
5位 神戸（26／＋9）
6位 鹿島（23／＋7）
7位 川崎F（22／＋5）
8位 横浜FM（21／＋6）
9位 浦和（21／－6）
10位 岡山（16／－6）
11位 名古屋（14／－6）
12位 C大阪（14／－10）
13位 清水（14／－12）
14位 京都（13／－6）
15位 長崎（12／－5）
16位 G大阪（12／－7）
17位 東京V（11／－11）
18位 千葉（10／－9）
19位 水戸（9／－13）
20位 福岡（7／－11）
▼11月7日（土）
13:00 清水 vs 東京V
14:00 横浜FM vs 岡山
14:00 名古屋 vs 京都
15:00 FC東京 vs 鹿島
15:00 福岡 vs 長崎
16:00 柏 vs 川崎F
▼11月8日（日）
14:00 町田 vs 広島
14:00 神戸 vs 浦和
15:00 G大阪 vs C大阪
17:00 千葉 vs 水戸