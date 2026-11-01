J1第13節が行われた [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2026／27明治安田J1リーグ第13節が10月31日と11月1日に行われた。

　FC東京は仲川輝人とダニ・ゴメスが2得点ずつを挙げて、ファジアーノ岡山に4－0の完勝。サンフレッチェ広島も早々に退場者を出した水戸ホーリーホックに3－0で快勝した。FC町田ゼルビアはガンバ大阪とスコアレスドローに終わり、FC東京が首位に浮上した。

　柏レイソルは小泉佳穂が古巣浦和レッズを相手に1ゴール2アシストの活躍を披露し、4－0で快勝。ヴィッセル神戸も武藤嘉紀が全3得点に絡んで名古屋グランパスに逆転勝利した。

　鹿島アントラーズはエウベルの2得点などでセレッソ大阪を4－1で撃破。横浜F・マリノスは川崎フロンターレとのダービーマッチで4－2の快勝を収めた。

　東京ヴェルディはV・ファーレン長崎に競り勝ち、2連勝で降格圏から脱出した。ジェフユナイテッド千葉はアビスパ福岡との直接対決を3－0で制して7試合ぶり白星となり、福岡は4連敗で最下位に後退。7連敗の水戸が19位に転落した。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第13節

▼10月31日（土）
水戸ホーリーホック　0－3　サンフレッチェ広島
京都サンガF.C.　2－0　清水エスパルス
ファジアーノ岡山　0－4　FC東京
鹿島アントラーズ　4－1　セレッソ大阪
ヴィッセル神戸　3－1　名古屋グランパス
柏レイソル　4－0　浦和レッズ

▼11月1日（日）
横浜F・マリノス　4－2　川崎フロンターレ
ジェフユナイテッド千葉　3－0　アビスパ福岡
V・ファーレン長崎　1－2　東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア　0－0　ガンバ大阪

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　FC東京（30／＋23）
2位　広島（29／＋22）
3位　町田（28／＋20）
4位　柏（28／＋10）
5位　神戸（26／＋9）
6位　鹿島（23／＋7）
7位　川崎F（22／＋5）
8位　横浜FM（21／＋6）
9位　浦和（21／－6）
10位　岡山（16／－6）
11位　名古屋（14／－6）
12位　C大阪（14／－10）
13位　清水（14／－12）
14位　京都（13／－6）
15位　長崎（12／－5）
16位　G大阪（12／－7）
17位　東京V（11／－11）
18位　千葉（10／－9）
19位　水戸（9／－13）
20位　福岡（7／－11）

◆■J1第14節の対戦カード

▼11月7日（土）
13:00　清水　vs　東京V
14:00　横浜FM　vs　岡山
14:00　名古屋　vs　京都
15:00　FC東京　vs　鹿島
15:00　福岡　vs　長崎
16:00　柏　vs　川崎F

▼11月8日（日）
14:00　町田　vs　広島
14:00　神戸　vs　浦和
15:00　G大阪　vs　C大阪
17:00　千葉　vs　水戸