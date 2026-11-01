2戦連発で今季4点目を奪取[写真]=Getty Images

　サウサンプトンに所属する日本代表MF松木玖生が、今シーズンの4ゴール目を挙げた。

　EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）第13節が10月31日に行われ、サウサンプトンはホームでクイーンズパーク・レンジャーズ（QPR）と対戦。2試合連続先発出場となった松木は11分、ボックス左でレオ・シエンツァのカットインシュートが相手DFにディフレクトしてファーに流れたところに反応。ここでゴールを背にして鮮やかな反転から利き足とは逆の右足シュートをゴールネットに突き刺し、2試合連発となる今季4ゴール目とした。

　ゴールを見ずに感覚だけで決め切る日本代表MFの鮮やかなゴールで先制したサウサンプトンは、後半にキャメロン・ブラッグ、ケヴェン・シュロッターベックの連続ゴールで一気に試合を決める。なお、松木は86分にお役御免でベンチに下がった。

　一方、59分に斉藤光毅を投入したQPRは68分に一矢報いるゴールを決めたが、試合終了間際にサウサンプトンにトドメの4点目を献上した。

　松木の2試合連続ゴールで快勝のサウサンプトンがリーグ連勝を達成した。

【スコア】
サウサンプトン　4－1　クイーンズパーク・レンジャーズ

【得点者】
1－0　11分　松木玖生（サウサンプトン）
2－0　55分　キャメロン・ブラッグ（サウサンプトン）
3－0　66分　ケヴェン・シュロッターベック（サウサンプトン）
3－1　68分　リチャード・コネ（QPR）
4－1　90分＋5　ウェリントン（サウサンプトン）