カインズは10月21日、トーハンと連携して開発した書店用組み立て式雑貨什器シリーズの販売を、オーダーカット家具プラットフォーム「CAINZ DIY MARKET」にて開始した。

同シリーズは、限られた書店空間を、書籍と書籍以外の商材を一つの世界観で見せる売り場へと転換するのに役立つ可変式の雑貨用什器。

「商材に合わせて棚や形を変えられる」「書店に置いても浮かず、書籍と書籍以外の商品が自然に共存できる」「複数の什器を組み合わせた際に、一つの売り場として統一感が生まれる」ことを重視し、書店流通と売り場づくりの知見を持つトーハンと、オーダーカット家具を提供するプラットフォーム「CAINZ DIY MARKET」を展開するカインズが、それぞれの強みを持ち寄って開発した。

デザイン設計においては、建築設計事務所「SNARK Inc.」の知見も取り入れ、「住吉書房宮崎台駅前店」での実証実験を経て、木材を使用した温かみのあるデザインを採用した。

「棚が変わるディスプレイシェルフ」(2万9,800円)は、棚板やS字フックを自由に組み合わせ、用途に合わせてカスタマイズできる。

棚が変わるディスプレイシェルフ

「形が変わるディスプレイテーブル」(1万9,800円)は、組み立て方によって4つに形状が変化するテーブル。板状のパーツのため、使わない時にはしまっておくことができる。

形が変わるディスプレイテーブル

「形が変わる卓上ディスプレイ」(7,980円)は、組み立て方によって形が変わる卓上ディスプレイツール。「形が変わるディスプレイテーブル」と組み合わせると、遠くからも目を引くディスプレイが完成するという。

形が変わる卓上ディスプレイ

同シリーズは「CAINZ DIY MARKET」にて、受注生産で提供する。いずれも店舗での商品ディスプレイだけでなく、自宅用としても活用できる。