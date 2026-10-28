Travis Japan、Mrs. GREEN APPLE、櫻坂46、RADWIMPS、なにわ男子…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月24日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。10月24日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（10月24日（土）付）を発表しました。先週9位から1ランクダウン↓ 10月14日に配信リリースされたNHK連続テレビ小説「ブラッサム」の主題歌が、2週連続でランクイン。初登場！ 10月21日にリリースされた11枚目のシングルで、現在公開中の映画「うるわしの宵の月」の主題歌となっています。初登場！ 10月12日に配信リリースされた楽曲で、2027年1月より放送開始となるテレビアニメ「風を継ぐもの」のエンディングテーマです。先週6位から1ランクダウン↓ アニメーション映画「我々は宇宙人」の主題歌が、3週連続でランクイン。先週3位から3ランクダウン↓ 10月21日にリリースされた17枚目のアルバム『最後に熱い日々を狂わしき想いで』に収録されている楽曲が、3週連続でランクイン。先週と変わらず5位。10月2日に配信リリースされた、横浜流星と広瀬すずのW主演映画「汝、星のごとく」の主題歌が、3週連続でランクイン。先週と変わらず4位。10月2日にリリースされた楽曲が3週連続でランクイン。10月12日～10月18日の集計による「Apple Music 週間ソング・ランキング」で、2週連続1位を獲得しています。先週8位から5ランクアップ↑ 10月14日にリリースされた16枚目のシングルが2週連続でランクイン。10月20日発表の「オリコン週間シングルランキング」では1位に初登場し、通算15作目、7作連続1位を獲得。初週売上56.5万枚で、女性アーティストの今年度最高初週売上を記録しました。先週1位から1ランクダウン↓ 9月30日にリリースされた6枚目のオリジナルフルアルバム『POPS』に収録されている楽曲が4週連続でランクイン。Mrs. GREEN APPLEのYouTubeチャンネルでは、同曲の「MV Behind the Scenes」が公開されています。そして、今週の第1位は……？初登場！ 10月12日に配信リリースされ、11月18日（水）リリースのアルバム『Jewelry Basket』にも収録されている楽曲がランクイン。ドラマ「はだかんぼうたち」（テレビ朝日系）の主題歌となっています。今回の放送では、ゲストパートにがらりさんが登場！ 10月28日リリースのメジャーファーストシングル「Night Flight」などの話を伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ