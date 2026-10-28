セブン‐イレブン・ジャパンは11月3日、「濃厚牛乳寒天」(270円)をセブン‐イレブン店舗で順次リニューアル発売する。

同社は、肌寒くなる秋冬に向けた嗜好の変化に対応するため、チルド和菓子の定番商品を見直している。同商品は、濃厚な牛乳のコクと甘さを感じられる味わいに着目したリニューアル第2弾の一品となる。

今回のリニューアルでは、寒天に北海道産の牛乳を使用し、まろやかな乳のコクと深みのある味わいに仕上げた。乳の旨み、後味、柔らかくなめらかな食感の組み合わせがポイントだという。