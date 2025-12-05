バンダイ ライフスタイル事業部は、S.S.ラージャマウリ監督作品の『RRR』に続き、同監督による名作インド映画『バーフバリ』とのコラボグッズを新たに発売する。プレミアムバンダイ内のキャラクターグッズショップ「バンコレ!」にて12月5日12時より予約を開始する。2026年2～3月発送予定。

映画『バーフバリ』✕プレミアムバンダイコラボ企画では、高さ約17cmのビッグアクリルスタンドに加え、バンコレ!では初の商品化となる40cm超の特大アクリルスタンドが登場。また服をかけることにより王がその場に実在するかのように飾れる「お顔ハンガー」も注目商品だ。さらに、映画『RRR』とプレミアムバンダイのコラボにて話題となった『有給休暇中』のアクリルメッセージディスプレイ、ファンなら思わず作品の世界に浸れる、劇中シーンを使用したアクリルキーホルダー、タオル、そして暗闇で光るシャツも発売する。

BIGアクリルスタンド(全3種)各2,970円)

「BIGアクリルスタンド(全3種)」各2,970円)は、バーフバリ＆カッタッパ、シヴァガミ。ポスターデザインがラインナップ。いずれも高さは約17cm。

お部屋や仕事場で使えるアクリルメッセージディスプレイ(全3種)1,760円)

「お部屋や仕事場で使えるアクリルメッセージディスプレイ(全3種)」1,760円)のラインナップは、「有給休暇中」「離席中」「しばらくお休みをいただきます。」。

アクリルキーホルダー(全4種)1,430円)

「アクリルキーホルダー(全4種)」1,430円)のラインナップは、カッタッパ、城門を突破する盾、仮面、ラージャマウリ監督出演シーン。

お顔ハンガー(全2種)(7,700円)

「お顔ハンガー(全2種)」(7,700円)のラインナップは、バーフバリ、バラーラデーヴァ。

光る！Tシャツ(全2種)(5,390円)

「光る！Tシャツ(全2種)」(5,390円)のラインナップは、バーフバリ、バーフバリ＆カッタッパ。サイズはS・M・L・XL。

モチーフハンドタオル(全2種)(1,100円)

「モチーフハンドタオル(全2種)」(1,100円)は、A・Bの2種類を展開。

フェイスタオル(全4種)(2,200円)

「フェイスタオル(全4種)」(2,200円)のラインナップは、愛し合うバーフバリ＆デーヴァセーナ、矢を放つバーフバリ＆デーヴァセーナ、マヘンドラ・バーフバリは生きねばならぬ、バーフバリとカッタッパ。

特大アクリルスタンド(全3種)(11,000円)

「特大アクリルスタンド(全3種)」(11,000円)のラインナップは、バーフバリ矢を放つバーフバリ＆デーヴァセーナ、マヒシュマティ王国軍。

(C)ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.